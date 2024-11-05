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股王信驊公布第三季財報表現，每股盈餘達到歷史新高，並且累計前三季大賺4個股本。不過，有美系外資認為，信驊未來仍存在庫存風險，因此拖累信驊今（5）日股價一度重挫逾5%。信驊受惠於伺服器平台轉換和AI旺盛需求，第三季單季稅後盈餘為新台幣7.29億元，季增43.5%、年增170%，每股稅後純益19.3元，創下歷史新高；累積前三季稅後淨利為新台幣16.28億元，年增133.6%，稅後純益為新台幣16.28億元，較去年同期增加1.34倍，每股稅後盈餘高達43.09元，前三季賺逾四個股本；10月合併營收為新台幣6.86億元，月減3.16%、年增111.88%，創歷年次高紀錄。展望明年，法人看好，AI伺服器強勁成長，輔以信驊下一代BMC產品AST2700在製程推進、功能加強下，ASP將比前代產品AST2600明顯提升，另外，GB200機櫃中所需要使用的BMC晶片可望大幅提升，將為信驊明年的成長動能，預估信驊明年可維持3-4成以上的營收年成長表現。雖然信驊繳出亮眼成績單，不過，有美系外資認為， cloud 業者已連續6個季度增加資本支出，根據歷史經驗，在第6~8個擴張的資本支出後、或是年增五成後，將會出現高點反轉，美系外資認為，已到對部分雲端半導體業者獲利了結的時點。也因此，外資認為，信驊未來仍存在庫存風險，此外部分市佔率也具有不確定性，維持信驊「中立」評等，目標價從5150元降為4765元，信驊今日股價表現疲弱，以4280元盤下開出、下跌70元，盤中最低來到4120元、下跌230元或5.2%。