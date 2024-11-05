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勇士當家球星Stephen Curry（柯瑞）因腳踝傷缺席3戰，今天對上巫師逐漸找回手感，第三節獨攬15分，全場繳出並列最高的24分，率勇士以125：112收下4連勝，而兩位前隊友Draymond Green和Jordan Poole火藥味十足的對抗也引發話題。勇士開季打出一波5勝1負佳績站上西區第3，這6場比賽中，一哥Curry還因傷缺席3場，但完全不影響勇士拿下3連勝，今天碰上巫師，勇士延續團隊火力首節就打出29：20拉開領先，上半場取得54：45優勢，「板凳奇兵」Buddy Hield維持高效表現，上場11分鐘就貢獻10分。更引人注目的是，兩位前隊友勇士Draymond Green、巫師Jordan Poole激烈交流，讓場上火藥味十足，Green試圖背框單打Poole，造成後者犯規，隨後一回合Poole抄掉Green的傳球完成灌籃，之後Poole飆進三分球還很有挑釁地指向Green，Green不甘示弱，助攻Curry投進三分後回比。易籃再戰，上半場只拿8分的Curry在第三節中段重新上場並找回手感，單節獨攬15分幫助勇士持續穩住雙位數領先，以93：81進入第四節。決勝節，巫師試圖力挽狂瀾，數度將差距縮小到個位數，無奈勇士團隊火力輪翻輸出，全隊6人得分上雙，終場勇士以125：112收下4連勝。Curry回歸第一場出賽24分鐘，15投7中，三分球9投4中，繳出全場最高24分，外帶6助攻3籃板，Hield延續火力，貢獻20分5籃板，Green得18分8籃板5助攻。巫師方面，Poole同樣攻下全場最高的24分，另繳3抄截4阻攻3助攻，Kyshawn George添20分6籃板，Jonas Valančiūnas板凳出發貢獻16分12籃板7阻攻。