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立法院財政委員會昨挑燈夜戰，審查《財政收支劃分法》修正草案，但卻爆發肢體衝突，綠委吳秉叡怒拔麥克風、半夜雙方在電梯前對峙，多人掛彩。民眾黨立委黃珊珊今（5）日嚴正譴責民進黨暴力行為，並痛批民進黨當家鬧事「鬧夠了沒？」立院財委會昨初審《財劃法》修正草案，藍綠衝突不斷，持續亂鬥到半夜。對此，民眾黨立委黃珊珊今天在黨團記者會中，痛批民進黨當家鬧事。她並指出，過去總統賴清德擔任台南市長時，也表態支持《財劃法》修法，現在執政後，財政部卻說沒共識就寫不出修法版本。昨天不但綠委吳秉叡暴衝主席台拔麥克風，民進黨立委還群起佔領電梯，台灣民眾黨團對此提出嚴正譴責暴力行為。針對明年度總預算案爭議，立委張啓楷則直指民進黨「破天荒開了最糟糕的惡例」，違法編列預算。他奉勸民進黨政府不要錯過最後的補考機會，解鈴還須繫鈴人。包括原民禁伐補償、公糧收購價格調高等立院三讀通過的法案、決議，應該以追加預算方式解決。他並嗆聲：「如果民進黨繼續違法，繼續對不起人民、不依法追加預算，民眾黨反對總預算付委。」