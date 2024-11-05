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根據CRIF中華徵信所今（5）日發布「2024年版台灣大型集團企業研究」結果顯示，全球供應鏈高庫存危機成為打敗百大集團的元兇。雖然2023年百大集團資產總額持續創新高，來到144兆8,753億元，不過資產成長率僅4.19％，為2008年以來新低。同時，百大集團的總營收僅為34兆687億元，較2022年大幅下降9.69％，創下歷史新高的衰退幅度，其中竟有62個集團的營收淨額出現衰退，這也是百大集團歷史上營收衰退集團數量的最高紀錄。此外，百大集團稅後純益總額僅為2兆3192億元，較2022年驟減31.42％，也創下自2012年以來最大的獲利衰退，這也是繼2018年和2019年連續衰退之後，再次出現連續2年虧損的情況。CRIF指出，根據數據分析，2023年確實是百大集團罕見的低迷年度，其表現甚至可與2008年金融危機的衰退相提並論。CRIF分析，自2018年美中貿易戰、2020新冠疫情、2022年俄烏戰爭、美國升息、2023年以哈戰爭，全球經濟面臨快速變遷，當前的全球經濟走勢已完全脫離過往經濟學者所熟知且可預測的軌道，以致百大集團營運受到外部環境影響時承受的高風險也越來越高。也可以說台灣產業與全球產業鏈連結越深，當全球經濟發生難以預測的變化時，所受到的衝擊也越大。不過，CRIF也指出，即使在百大集團的大衰退中，仍然有台達電子、彰銀、台灣企銀、華南金控、中華電信這5大集團維持連續3年資產成長率、營收成長率、稅後純益成長率3率成長的績優集團。令人驚訝的是，3年3率成長5大集團中，其中3大集團為公股金融集團，連同具公股身份的中華電信集團，竟然有4大集團均為公股集團。唯一的3年3率成長的電子製造集團僅有台達電子集團，主要與台達電子為最早布局綠能和電動車系統的集團有關。由2024年上半年百大集團的營收表現來看，有高達76個集團上半年營收總額較2023年同期呈現成長，且有60個集團上半年營收總額成長達10％以上，這也充分顯示百大集團具有極佳的營運韌性。CRIF指出，百大集團的衰退危機在2024年已解除，現在台灣更應該把焦點放在百大集團的全球布局。2023年，百大集團全球分子企業數雖再創9424家的歷史新高，較2022年的9230家小幅成長2.10％，新增194家企業。然而，值得關注的是，這其中顯示出「減中國、緩台灣、增海外」的趨勢，值得探討。第一個要關注的是，百大集團加速移轉中國大陸供應鏈至第三國家地區。百大集團自2016年首次對中國大陸（含港澳）投資家數減少38家之後，2018年、2020年又各自減少5家及68家，2023年則為第4次減少投資家數，且由2022年的2618家，下降至2536家，投資家數大減82家，創下對中國大陸（含港澳）單一年度減少投資家數的新高。且其中對中國大陸本土投資家數由2094家下降至2028家，減少66家之多，值得關注百大集團對中國大陸投資策略已產生新的變化。第二個要關注的是，百大集團國內投資趨緩。儘管國內分子企業的投資數量已上升至3375家，連續七年創下歷史新高，但2023年新增的企業僅有77家，明顯低於2022年的212家，也是自2020年以來首次單年度新增投資家數低於100家。，這一趨勢也顯示百大集團對國內投資力道正在迅速減弱。第三個要關注的則是，百大集團海外投資大舉提高。2023年百大集團（不含中國大陸及港澳）的海外投資分子企業家數上升到3513家，不但投資家數連續三年創歷史新高，並較2022年一口氣增加199家，為2014年以來單一年度新增企業數的最高紀錄、也是百大集團史上次高。此外，這也是自2019年以來，海外投資（不含中國大陸及港澳）新增企業數首次超過國內投資的增長數字。顯示百大集團對海外投資布局積極，且持續加大投資力道。從地區投資增加家數分配來看，2023年百大集團新增199家分子企業，在歐洲地區增加61家分子企業、東協地區增加60家分子企業，北美地區新增31家分子企業，顯示在美中科技對抗中，百大集團的海外投資正向這三個地區傾斜。值得注意的是，2022年百大集團中有18個集團在墨西哥投資43家分子企業，2023年則已增加到21個集團投資57家分子企業。儘管就家數來看仍不算多，但投資家數成長率高達32.55％，遠高於歐洲地區的12.47％、東協地區的9.42％，以及北美地區的6.67％；同時也超過印度的19.51％。近3年百大集團投資墨西哥的分子企業，更一口氣從37家增加到57家，可以看出百大集團對於投資墨西哥以貼近北美地區的客戶和市場的重要性。2023年在墨西哥投資企業數量最多的前五大集團分別是：鴻海集團19家、台達電集團6家、緯創資通集團5家、金仁寶集團4家，以及明基友達集團3家。面對百大集團的海外投資趨勢，CRIF指出，台積電創辦人張忠謀多次公開說「全球化已死」具有先見之明。台灣急迫需要解決的難題是「解決發展本土產業與全球布局的矛盾」。CRIF強調，中國趨勢與美國趨勢是全球經濟發展最重要的兩個關鍵。百大集團面對這兩大國的科技角力要如何保有台灣本土供應鏈的競爭力，是長遠的課題。特別值得注意的是，2023年百大集團的對外投資（不含中國大 陸及港澳）新增企業數已大幅超過國內的新增數量。這一趨勢不僅反映了全球在新冠疫情後向「短鏈」布局的發展方向，也是跟著美國地緣經濟考量下的產業全球布局策略。然而，百大集團過於熱衷於海外投資，逐漸鬆動對台灣本土的投資，以致人才，技術、產能都在海外，對台灣產業的本土發展造成排擠趨勢， CRIF坦言，這不僅海外投資本土投資失去平衡的作用，更對台灣產業發展失去保護作用。儘管台灣的經濟發展固然須維繫在更深的連結全球供應鏈，但如何在先進產業投資維持台灣優先，將資金、技術、人才留在台灣本土，才是長期台灣經濟發展的底蘊，CRIF更建議百大集團要思考3個關鍵議題，包括與中國保持距離、建立完整半導體供應鏈、成為AI領頭羊。