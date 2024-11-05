我是廣告 請繼續往下閱讀

由於美國總統大選邁入最後階段，再加上FED即將公布利率決議，市場不確定氣氛拖累台北股市今（5）日開在盤下，下跌95點、以22870.11點開出，不過隨後台積電、機器人概念股的領漲下，指數成功翻紅、並且站上23000點關卡。台股開低走高，其中最大功臣之一就是機器人概念股。隨著AI發展，機器人議題受市場關注，輝達執行長黃仁勳也提出「AI本質便是機器人」，台積電法說會上也強調「AI需求是真的」，可見科技大佬接下來發展重心之一就是AI。不僅如此，也開始有相關公司開始上櫃，廣明子公司達明機器人在今年9月登錄興櫃，主要生產協作型機器人手臂，結合視覺與AI技術，並與日商歐姆龍等戰略夥伴合作，目前為全球第二大手臂廠商；由於成本較低，獲得中系廠商青睞，將於第四季出貨，預期帶動成長。此外，機器人指標股之一的慧友9月營收為新台幣2257萬元，月減46.1%、年減26.3%；第三季營收1億元、季減42.7%、年增14.5%；累計前9個月3.5億元，年增30.51%。慧友從安控產業轉型，跨足影像物聯、智慧車載及工業電腦等領域，並持續投入AI邊緣運算研發，也打入應用於自主機器和人工智慧的輝達Jetson平台，持續受到市場關注。機器人概念股強勢走強，其中多檔亮燈漲停，包括慧友、羅昇、東台、穎漢，全球傳動上漲逾7%，菱光上漲逾6%，直得、上銀、新漢上漲逾4%。