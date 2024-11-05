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▲現年17歲的緬甸參賽佳麗戴蘇寧在賽後因沒拿到冠軍而數度落淚。（圖／翻攝自Instagram）

曾經獲得2022年泰國小姐冠軍和萬國小姐亞軍的選美佳麗英法·瓦拉哈（Engfa Waraha）近期公然批評2024年萬國選美比賽（The Miss Grand International pageant ）的緬甸小姐戴蘇寧（Thae Su Nyein)行為失當，稱「對她加冕之夜的態度感到失望」。緬甸小姐戴蘇寧在上個月底的加冕之夜因為沒有獲得冠軍，而當眾淚灑現場，緬甸選美總監圖·安特倫（Htoo Ant Lwin）當場把她的后冠和綬帶拿下，並帶著大家憤而離場，引發外界爭議，主辦單位上週更批評戴蘇寧團隊的做法「非常沒有風度」。泰國媒體《Khaosod》報導，英法·瓦拉哈受訪時指出，自己曾經很欣賞戴蘇寧，因為她年僅17歲，就擁有出眾外貌、才華和亮眼表現，然而戴蘇寧和她的團隊在加冕之夜的態度，讓她感到相當失望。「我看比賽時就認為她一定能進入前三名，但對於她賽後的態度感到震驚，處理問題時明顯缺乏比賽精神。」英法·瓦拉哈說：「雖然在選美比賽中想爭取最高頭銜是可以理解的，但參賽者必須準備好優雅地接受任何結果，並在結果與他們的期望不符時表現出成熟態度。」她更指出，雖然泰國是主辦萬國選美大賽的國家，但承辦比賽以來的12屆，都沒有出過泰國籍選美冠軍，泰國選手也是風度翩翩地接受結果。英法·瓦拉哈更說，年齡輕不該是緬甸小姐或其他選美佳麗言詞失當的藉口，「要站在全球舞台上比賽，無論年齡多大，專業精神都是必不可少的。」英法·瓦拉哈在Instagram上有超過400萬名追蹤者，是一名泰國選美冠軍、MC、歌手兼演員。因以「Engfa Sangravee」之名在《泰國之聲》第七季亮相而被人熟知。2022年她代表曼谷參加2022年泰國萬國小姐並獲得冠軍。後來她代表泰國參加10月25日在印尼舉行的2022年萬國小姐大賽，並獲得亞軍。