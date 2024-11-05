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本名陳宣裕的藝人NONO，在去年6月間演藝圈me too風波中，遭指控接連對多名女子涉嫌性侵，士林地檢署今年5月起訴NONO涉嫌性侵6名女子，案件仍在法院審理中，不過另有2名女子指控NONO強制猥褻，日前經高檢署移轉管轄到士檢，但因查無犯罪嫌疑，今（5）日以罪嫌不足等理由處分不起訴。士檢認定，7名告訴人有6人受害，依強制性交等罪嫌起訴NONO；另有2名告訴人，其中1人為6名被害人之一，指控遭NONO涉強制猥褻，罪嫌不足，不起訴處分。因部分無人聲請再議，因此NONO被控強制猥褻部分不起訴確定。士檢指出，檢察官偵查終結後，認定NONO罪嫌不足，今天予以不起訴處分，後續2名告訴人於收到不起訴處分書後，依法仍得於10日內聲請再議，尋求救濟。