▲朱軒洋《女外科》第2季爆換成王大陸？蔡淑臻認了：有新角色加入

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▲蔡淑臻（右）飾演的女外科醫師，在第1季中和小鮮肉朱軒洋（左）大談「姐弟戀」。（圖／公視提供）

▲33歲王大陸過去靠電影《我的少女時代》爆紅，皮膚黝黑和朱軒洋陽光大男孩的風格類似。（圖／記者李政龍攝）

▲面對外界的不斷猜測，蔡淑臻昨日也透過臉書發文回應關於第2季的進度。（圖／蔡淑臻臉書）

醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》播出後頗受好評，第2季準備開拍，據傳將由王大陸頂替男主角朱軒洋的位置，因朱軒洋在今年4月爆出劈腿醜聞。更有消息稱蔡淑臻力保朱軒洋續演，對此，蔡淑臻昨（4）日也出面針對此事回應，她強調劇組為了精益求精，不斷調整事件設計，「使得所有角色的戲份至今尚未最終確定」。蔡淑臻預告第2季確實會有新角色加入，但沒點名是不是王大陸，只說劇組會繼續努力，持續賣關子。朱軒洋今年4月被拍到和女歌手吳卓源在公園親密互動，劈腿網紅女友Cindy，形象大受打擊。據傳朱軒洋此舉也影響了在《村裡來了個暴走女外科》第2季中的戲份，可能會被同樣形象黝黑陽光的王大陸取代。對此，身為該劇編劇及女主角的蔡淑臻也透過臉書發文回應，「由於《暴走女外科》第2季的原創開發過程充滿挑戰，劇組為了精益求精，不斷調整事件設計，使得所有角色的戲份至今尚未最終確定。」蔡淑臻未正面回答朱軒洋是否參與第2季的問題，僅表示戲份跟劇本都在調整當中。另外，蔡淑臻也預告，第2季將延續第1季的脈絡，「將第一季觀眾喜歡的角色透過不同方式跟媒介回歸，同時也會有新的角色加入，為了早日讓大家一睹暴走女外科的卡司新組合，劇組會繼續努力。」雖然蔡淑臻沒明確表示王大陸是否會擔任第2季的男主角，但釋出新角色加入的消息令觀眾相當期待。