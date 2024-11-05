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前日職球星1「白目舉動」惹怒大谷翔平！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，本季不僅闖入夢寐已久的季後賽，更是在冠軍戰一舉以4：1擊敗紐約洋基，拿下生涯首座世界大賽冠軍。不過在慶祝奪冠時，大谷翔平被拍到得知富士電視台請求採訪時，臉色一沉、說了幾句話後又回到慶祝的人群之中，該片段被上傳網路後引發熱議。關於富士電視台和大谷翔平的緊張關係，可以從今年6月說起。當時傳出大谷翔平在洛杉磯購買了價值785萬美元（約合2.5億元新台幣）的豪宅，結果包含富士電視台等2家電視台，出動空拍機，拍攝大谷翔平購買的豪宅。而事實上，惹怒大谷翔平的事件還不只這一樁，本次代表富士電視台前去採訪的球評、前巨人隊球星元木大介，其實在2月道奇進行春訓期間，就到過亞利桑那進行採訪。網友紛紛留言寫道：「被拒訪真的只是剛好」、「真的有夠白目」、「感覺是那種討厭的前輩」、「大谷變臉是合理的」等。