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「國民黨版本對高雄不公平」立法院財政委員會近日審查「財政收支劃分法」修正草案，高雄市長陳其邁今(5)日以罕見的口吻講了三遍「國民黨版本對高雄不公平」嚴詞強調，高雄人口老化、環境負擔重，但還要持續供應北部電力，長年在縣市疊羅漢中的底層，用更大力量支撐著其他縣市，而北部僅因人口較多就分得更多預算，非常不合理。陳其邁也公開喊話高雄立委別缺席、應在立院為高雄講話！對於國民黨立委柯志恩今天上午將偕同高市議員許采蓁掛看板，陳其邁則認為，在立院為高雄講話比看板重要。立法院財政委員會近日審查「財政收支劃分法」修正草案，朝野攻防激烈。陳其邁表示，財劃法須在中央和地方妥善溝通下，不管是事權和預算都希望有一個合理方案，比較遺憾的是國民黨版本對高雄衝擊非常大。陳其邁認為，高雄人口結構老化，65歲以上人口達19.62%，明年就進入超高齡社會，社會福利負擔重之外，高雄環境負擔也很大，空汙、碳排都相較其他縣市更高，「以疊羅漢來說，高雄在底層承擔較多，結果上面較輕鬆、人口較多的卻獲得比較多預算，這對較辛苦的城市不合理；再以電力南電北送為例，汙染在南部、用電在台北，結果台北還多3趴。這是沒有任何道理的！」陳其邁也2次強調國民黨的版本對高雄不公平，呼籲高雄的立委在立院不能缺席，一定要在立院替高雄講話，否則很難對高雄市民交代。他也認為財劃法能替高雄講話比看板重要。