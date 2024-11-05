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▲島語自助餐廳此次推出多樣巧克力甜點，「乳酪黑旋風」是在酥脆塔皮中鋪滿細小的OREO碎屑，頂部擠上輕盈滑順的菲力乳酪。（圖／漢來美食提供）

▲巧克力棒蛋糕吃得到濃郁可香氣。（圖／漢來美食提供）

▲日日烘焙坊也同步推出「黑金小派對」，分別規劃了3款麵包、2款甜點。（圖／漢來美食提供）

▲台北文華東方酒店今年秋冬攜手法國頂級奢華保養品牌赫蓮娜，於即日起至12月31日在備受名媛貴婦喜愛的「青隅」推出期間限定「頂級奢華」聯名下午茶饗宴。（圖／台北文華東方提供）

有「全台最難訂位飯店Buffet之一」稱號的「島語自助餐廳」，與台北漢來「日日烘焙坊」即日起至11月21日推出「黑金小派對」，而島語自助餐廳更是一口氣推出7款甜點新品，選用高人氣零食品牌「OREO」與英國百年巧克力品牌「Cadbury」，各個甜點精緻外表下各個暗藏玄機，強調升級不加價，最低餐價為平日午餐每人1,490元+10%。 另外，台北文華東方酒店也攜手法國頂級奢華保養品牌赫蓮娜，即日起至12月31日推出下午茶饗宴。漢來美食提到，本次「黑金小派對」新品由台北漢來點心坊-李振銘主廚引領團隊研製，除選用曾榮獲英國皇室認證的百年品牌「Cadbury」頂級可可原料，更搭配經典的「OREO餅乾」、「PHILADELPHIA菲力奶油乳酪」，為可可甜點增加豐富層次感。７款小巧甜品可自助取用、無限量吃到飽，各個模樣精巧，像是「黑磚魔方」，使用微融的 Cadbury巧克力包裹乳酪蛋糕體，乳香與可可完美融合。「巧克力磅蛋糕」混合蘭姆葡萄果乾帶有細緻酒香，體驗大人味可可風情。另有小朋友的最愛「可可棉花糖杯」，巧克力球以熱牛奶澆淋後緩緩融化，視覺效果滿分。「黑脆脆草莓奶酪」則以椰香奶酪、草莓果醬搭配，頂層鋪蓋滿滿OREO碎塊與繽紛糖珠，少女心爆棚。喜愛乳酪濃醇口感的饕客們，絕對不能錯過「巧酥檸檬乳酪塔、乳酪黑旋風、巧酥乳酪蛋糕」這三款以乳酪為基底的甜點，其中巧酥檸檬乳酪塔以清新的檸檬絲、藍莓果醬點綴，賦予乳酪輕盈風貌。另外，台北漢來大飯店1樓的「日日烘焙坊」也分別規劃了3款麵包、2款甜點，例如黝黑的「OREO 風味黑金捲」，使用巧克力麵包體捲入巧克力醬與OREO 餅乾碎，每口都有滿溢的巧克力香氣。還有優惠活動，民眾於11月4日至11月21日於島語餐廳、日日烘焙坊皆有設置活動專屬背板與裝飾物，只要拍照打卡、上傳公開貼文至 Instagram，並標示#漢來美食、#黑金小派對等指定hashtag，即有機會獲得豪華美食大禮包。此外，活動期間至「島語自助餐廳」用餐，即可獲得全台最大巧克力盛宴「2025黑金派對台北場」門票乙張，數量有限。追求奢華下午茶體驗，可參考台北文華東方酒店今年秋冬攜手法國頂級奢華保養品牌赫蓮娜推出的下午茶饗宴。即日起至12月31日，台北文華東方酒店在「青隅」推出期間限定「頂級奢華」聯名下午茶饗宴，以赫蓮娜瑞士醫學美容系列明星「黑繃帶修護乳霜」，演繹百年傳奇的美麗篇章，為奢華賦予味蕾靈感。賓客享受愜意午茶時光之餘，亦可獲得赫蓮娜黑繃帶修護乳霜 (5ml) 或白繃帶修護乳霜 (5ml)、客製護膚療程券等限量品牌贈禮 (數量有限，贈完為止)，下午茶每套1,580元+10% 起。下午茶包含多道甜點，像是堅果栗子巧克力蛋糕，由行政西點主廚趙崇曦以赫蓮娜「黑繃帶修護乳霜」為造型靈感，選用70%黑巧克力搭上栗子蛋糕，主廚特別添以蜂巢的獨特甜蜜花香，與焦糖榛果醬的堅果風味交織，營造冬日華美氛圍。也有水果燕麥優格絲絨蛋糕，呼應赫蓮娜修護乳霜中的美麗元素「藍莓」，將其化做酸香輕盈的藍莓優格慕斯晶球，搭以蝶豆花織染而成的浪漫紫絲絨蛋糕。