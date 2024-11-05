我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，被延押至明年1月，週刊今（5）日爆料，柯文哲被裁定理由為柯在市長室收受1500萬元現金賄款，另一處收賄地點則是京華城動土典禮。對此，律師黃帝穎認為，柯文哲至少兩次收賄犯行，在法律上難逃最重無期徒刑的違背職務收賄罪。對於週刊報導，黃帝穎表示，法官認定柯有具體收受沈慶京賄款的事實，並在京華城爭取放寬容積改建的程序中發揮市長的「實質影響力」護航，在每階段全都有收錢。黃帝穎認為，柯文哲至少兩次收賄犯行，在法律上難逃最重無期徒刑的違背職務收賄罪，第一次是「朱亞虎認罪行賄210萬元」，近10年貪污判決，只要行賄罪被告認罪，收賄被告均重判，無一例外。再來是「在市長室收賄小沈1500萬元」，黃帝穎說，檢廉破解柯文哲USB小沈1500是1500萬元現金，並循線查出柯文哲收賄1500萬元的時間及地點，證據足以說服法院裁定延押柯文哲，更載明在裁定理由。「柯文哲拒絕提訊及橘子潛逃都成延押理由！」黃帝穎強調，柯文哲指示橘子潛逃的筆跡鑑識還原，足證柯超前部署串證滅證，如同必須羈押的鐵證。