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台灣羽球一哥周天成確定以總積分排名第2，取得年終賽參賽資格，繼在巴黎奧運奪金的男雙「麟洋配」李洋／王齊麟後，是第2組拿到入場券的台將，其他台將包含「左手重炮」林俊易、剛在德國奪冠的女雙宋碩芸／余芊慧等人都還有機會首度挺進杭州。上周德國海洛公開賽，周天成遭遇主審誤判，最終抗議無效輸掉比賽，賽後他痛批BWF世界羽聯不思進取，引起熱議，儘管無緣在此站取得連霸，未能拿到更多排名積分，但周天成仍以8萬5060分排名第2，篤定收下年終賽門票。首組取得年終賽資格的台將是「麟洋配」，兩人拿下巴黎奧運金牌就直接收穫年終賽入場券，並將合作的「最後一舞」留在12月11至15日於杭州登場的年終賽，過去「麟洋配」曾在2023年杭州亞運收下銅牌，期盼最後一次搭檔能提升獎牌成色。目前還有其他台將有機會取得年終賽門票，林俊易以6萬8500分排第6，但因有傷在身持續休兵，能否晉級要看別人臉色，女雙宋碩芸／余芊慧剛在德國海洛公開賽封后，收下7000分冠軍積分，排名衝進第8，男雙李哲輝／楊博軒名列第5，混雙楊博軒／胡綾芳排第8，都在名單內都有機會。而我國一姊戴資穎因膝傷申請保護排名，至少休兵3個月，代表到年底前比賽都不打，已宣告年今年底退役的她是否會因此改變計劃備受關注，其教練賴建誠先前曾表示，將先專心養傷，「傷養好了，才有其他討論空間。」