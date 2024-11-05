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美國總統大選將在美東時間5日(台灣時間6日)進行投票，共和黨總統人選川普以及民主黨總統候選人賀錦麗在最後關頭激烈比拚，戰況十分膠著，明日開票將決定勝負。由於美國幅員遼闊，各州投票結束時間不一，甚至有許多州境內的結束時間也不一樣，下方所列出的投票結束時間，皆為該州投票最早的結束時間。在投票結束後，票數也將隨即陸續開出，亦有部分州需在關閉投票所後一小時才能送出計票狀況。美東時間11/5日18時(台灣時間6日7時)：印第安那州、肯塔基州。美東時間11/5日19時(台灣時間6日8時)：喬治亞、佛羅里達、南卡羅萊納、佛蒙特、維吉尼亞、新罕布夏。美東時間11/5日19時30分(台灣時間6日8時30分)：北卡羅萊納、俄亥俄、西維吉尼亞。美東時間11/5日20時(台灣時間6日9時)：阿拉巴馬、康乃狄克、德拉瓦、緬因、堪薩斯、伊利諾、華盛頓哥倫比亞特區、麻塞諸塞、馬里蘭、密蘇里、密西西比、奧克拉荷馬、紐澤西、田納西、北達科他、南達科他、羅德島、賓夕法尼亞、德州。美東時間11/5日21時(台灣時間6日10時)：內布拉斯加、新墨西哥、明尼蘇達、愛荷華、路易斯安那、科羅拉多、懷俄明、紐約、威斯康辛、亞利桑那。美東時間11/5日22時(台灣時間6日11時)：蒙大拿、內華達、愛達荷、猶他、奧勒岡。美東時間11/5日23時(台灣時間6日12時)：加州、華盛頓州。美東時間11/6日0時(台灣時間6日13時)：夏威夷、阿拉斯加。喬治亞州是各搖擺州中最早結束投票的一州，該州的郵寄選票規定須在5日前收到，已從上個月底開始陸續進行收件處理作業，因此在選舉當天會在傍晚後陸續回報提前投票和郵寄選票結果，接著是選舉日投票結果，絕大多數選票都會在選舉日晚間開出，預計也將可能是結果最早出爐的搖擺州。至於賓州、北卡、密西根、威斯康辛、亞利桑那的提前投票已陸續於10月29日至本月3日結束，郵寄投票規定須在選舉日當天前寄到，選舉日當天會先開出較早的郵寄投票以及提早投票票數，接著會是當天的投票，最後是選舉當天送達的郵寄投票統計，其中，賓州和亞利桑那的郵寄投票時間可能會較晚完成，因賓州選舉官員必須在選舉日當天才可以處理選票，亞利桑那則是因時區關係，加上需在投票所關閉一小時後才能送出計票結果，時程上較緩慢。最後則是內華達州，該州郵寄選票的郵戳必須是在11月5日當天或之前，但因是郵戳為憑，內華達州接受11月9日收到選舉日當天寄出的選票。