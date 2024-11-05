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▲阿翔（左）與浩子（右）組成的「浩角翔起」從TVBS節目《食尚玩家》起家。（圖／浩角翔起IG）

▲浩角翔起等班底集體請辭，出來自己創立網路頻道《鬧著玩》。（圖／《鬧著玩》提供）

阿翔（陳秉立）與浩子（謝炘昊）組成的「浩角翔起」從TVBS節目《食尚玩家》起家，兩人一搭一唱的好默契，讓他們擁有死忠粉絲，然而6年前因為《食尚玩家》播出時段更改，浩角翔起等班底集體請辭，出來自己創立網路頻道《鬧著玩》，如今也擁有超過43萬人追蹤，近來傳出消息，浩角翔起有機會回歸TVBS。據《鏡週刊》報導，2018年因為戲劇《女兵日記》收視亮眼，因此TVBS將《食尚玩家》的播出時間往後挪1小時，變為晚間11點播出，卻意外和阿翔另一檔節目《國光幫幫忙》對打，雙方經過多次協調仍破局，因此團隊集體出走，原班人馬在網路上開新節目《鬧著玩》，近來TVBS主動拋出橄欖枝，希望雙方能再度合作。不只是浩角翔起，莎莎和楊永烈等主持離開TVBS後，至今沒有回去，直到3月，阿翔為了力挺師父胡瓜的節目《拜託ATM》，終於出席TVBS站台，但他始終不願多談和T台的關係，如今傳出雙方再度聯手的消息，粉絲們也樂見其成，報導指出，雙方目前相談甚歡，情況樂觀，要看到《食尚玩家》老班底合體應該不遠了。事實上，《鬧著玩》剛開播時一度經營困難，才創立3個月就因疫情而打亂計畫，原本計劃到國外去出外景也只能取消，團隊甚至發不出薪水，當時浩角翔起被問到薪水問題，兩人都面色尷尬，最後8位股東已不支薪的方式苦撐1年，才終於出現轉機，逐漸做起來，更找來陳沐青、黃云歆、Jessica等女主持人加入，團隊擴大。