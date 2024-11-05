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基隆廟口夜市昨（4）日晚間發生持刀傷人事件，一名少年逛夜市時，突然遭人從背後襲擊，仇家持刀從後方刺傷少年臀部，兇嫌犯案後快速逃離現場，警方獲報後循線逮人，兇嫌落網後聲稱，自己與被害少年有嫌隙，「對方講話很嗆，才會趁機襲擊。」全案後續將依傷害罪嫌偵辦。4日晚間8時許，一名少年在基隆廟口夜市買東西時，突遭人持刀襲擊，少年大腿靠近臀部處遭捅，當場濺血不支倒地，路人見狀立即報警求助，警消到場時兇嫌逃逸無蹤，被害少年送醫救治後無生命危險。後續，警方循線逮獲到犯案的男子，該男子與被害人皆為未成年，犯嫌供稱，自己過去曾被對方欺負，且他講話很嗆，雙方昨晚在夜市巧遇，一氣之下才持刀行刺，全案後續將依傷害罪嫌偵辦。