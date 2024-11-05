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立法院財政委員會本周3天開會排審《財政收支劃分法》修正案，昨晚藍綠立委爆發激烈衝突，民進黨立委吳秉叡怒摔麥克風，還有藍委被困在電梯。國民黨立委徐巧芯今（5）日還原事發經過，明明召委陳玉珍已經說，禮拜三會續審，並喊休息後和一行藍委準備離開，沒想到綠委竟擋在電梯口，導致他們困在電梯，直言「執政黨是民進黨，卻要用拔麥克風、摔麥克風，破壞議場、公物、電梯方式進行法案審查，她感到非常遺憾。」立法院財政委員會召委陳玉珍昨排審《財劃法》修正案，綠營以連番發言杯葛，傍晚陳玉珍突然喊休息，宣稱會要開到晚上12點，之後一直到晚間8點她才現身，眾綠委嚴正抗議，質疑陳玉珍未按議事程序宣布開會時間延長，當中藍綠委爆發嚴重肢體衝突，就連陳玉珍喊休息要離開時，綠委也擋在電梯口。徐巧芯稍早受訪時還原事發經過，她指出，雖然自己不是財委會委員，但因為財劃法跟各縣市來說關係重大，自己全程看直播，先前也曾經到財政委員會發言，說明台北市立場，所晚在家看直播，沒想到財委會這麼晚還發生衝突，甚至吳秉叡摔麥克風商人。徐巧芯續指，所以藍委們從不同地方趕到財委會，希望能夠保護召委不被惡意暴力攻擊，卻發現財委會各種設備都被民進黨摔得滿目瘡痍。徐巧芯坦言，其實陳玉珍是讓所有委員包含民進黨，都發言了非常多次，進行充分討論，昨天其實已經發言將近40輪，在有充分討論的情況之下，民進黨委員還是暴走摔東西、傷人，甚至還瘋起來連自己都打，在一陣喧鬧之後召委先宣布休息，休息一陣子之後，她就回去宣布開會休息，不過已經開到十點半，因此決定等到禮拜三繼續審查。徐巧芯說，這時民進黨遞出散會動議，但是是在召委宣布休息之後才遞件，以程序上來說，召委已經宣布休息，休息之後當然就是離開，禮拜三會續審，陳玉珍也說，到時候好好審會給時間，這時民進黨就「歡起來」，要把陳玉珍擋在財委會會議室裡面。徐巧芯還原被關在電梯經過，她當時已經進到電梯裡，「沒想到民進黨立委卡在電梯口，不讓我們搭電梯到一樓！」一直用這種不妥適的方式，在外面喊「出來呀！」像是用小學生吵架方式，把我們困在電梯整整一個小時，到12時法定時間會議結束後，他們才放棄離開。徐巧芯提到，一路上在電梯裡，空氣非常悶熱，他們的行為可以說是非常危險，有6.7位委員同時待在電梯裡，綠委則是有兩位卡在電梯門，這樣不只會造成電梯損害，對委員來說也很危險，民進黨知道這件事，他們為了鬧陳玉珍，就是死不放手，用各種叫囂方式，只是想要讓議會討論殿堂，變成吵架鬧事的會場。徐巧芯痛批，當家不鬧事，執政黨是民進黨，卻要用拔麥克風、摔麥克風，破壞議場、公物、電梯方式進行法案審查，她感到非常遺憾。