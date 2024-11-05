MixerBox 去年率先推出MixerBox AI中文版聊天機器人，這次再進化，推出Podcast 產生器「MixerBox AI GenPod」，只要輸入想聊的主題，就會自動產出的1~2分鐘的Podcast內容，按下播放後，會有一男一女的聲音，用對話的方式說出內容，且因為導入「中文真人語音技術」，《NOWnews》記者第一次體驗忍不住驚呼「超台，太有趣了」，台式用語常出現的「欸」、「喔」語助詞都會融入在裡面，聽起來不會有AI感，真的有點神。目前皆為免費體驗，且沒有使用上限。
MixerBox積極創新，近日推出「MixerBox AI GenPod」 Beta 版本上線測試，此功能為Podcast 產生器，只要輸入感興趣的主題就會由AI自動生成1~2分鐘的內容，據官方表示最多可生成2000字。MixerBox提到，開發 AI GenPod的原因在於，有感覺到民眾想找到想聽的主題不容易，或是網路話題太多不知該如何跟上潮流，而這些困擾都指向「需要一個更聰明、更有效率的資訊獲取方式。」於是推出 AI GenPod ，可以在通勤時間補充新知識，讓用戶直接獲得最想要獲取的新知。
🟡就像在聽專屬的Podcast
MixerBox AI GenPod和以前用AI朗讀文章時完全不同，特別開發了對話式 AI 引擎，讓內容變成一男一女的互動對話，用戶就像在聽兩位主持人聊天一樣，把艱澀的資訊變得生動有趣，可以更快速的吸收重點，採用最新的中文真人語音技術，聲音聽起來就像是在聽真實的 Podcast 節目，不管是語調、情感還是笑聲，都非常自然。
🟡欸「台灣腔」超可以喔！
此外還有一大亮點就是「台灣腔」，第一次聽真的會笑出來，MixerBox AI GenPod
不會有一般 AI 語音的不自然感，特別針對台灣的語言習慣做了優化，會在對話中加入「欸」、「喔」、「超讚」、「超可以」這類的超台的用法，讓AI 很自然地表達出來，完全感受不到是在聽 AI 對話，非常有趣。
🟡超「台」的繁中內容
MixerBox因擁有台灣研發團隊，產品開發上特別接地氣，不管是最近超夯的「麥當勞獵人餐」話題，還是每到颱風天都會討論的「颱風假該不該上班」，AI GenPod 都能精準掌握在地文化和時事脈絡，用最貼地氣的方式，製作出最符合台灣人口味的對話內容。
🟡MixerBox AI GenPod操作3步驟
第1步驟：開啟MixerBox AI GenPod：
直接前往 mixerbox.ai/genpod，或在 App Store／Google Play 下載 MixerBox AI App，不需註冊就能開始免費使用。
第2步驟：輸入想了解的主題
在輸入框輸入感興趣的話題，像是颱風停班停課會不會扣薪水？
第3步驟：等待 AI 生成
AI 會自動將主題轉換成對話內容，通常需等待 2 分鐘左右，即可獲得1~2分鐘自然的對話式解說，也可以往下編輯文稿。產出後的內容可以複製連結傳送給朋友，也能直接分享到Threads上。
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🟡就像在聽專屬的Podcast
MixerBox AI GenPod和以前用AI朗讀文章時完全不同，特別開發了對話式 AI 引擎，讓內容變成一男一女的互動對話，用戶就像在聽兩位主持人聊天一樣，把艱澀的資訊變得生動有趣，可以更快速的吸收重點，採用最新的中文真人語音技術，聲音聽起來就像是在聽真實的 Podcast 節目，不管是語調、情感還是笑聲，都非常自然。
🟡欸「台灣腔」超可以喔！
此外還有一大亮點就是「台灣腔」，第一次聽真的會笑出來，MixerBox AI GenPod
不會有一般 AI 語音的不自然感，特別針對台灣的語言習慣做了優化，會在對話中加入「欸」、「喔」、「超讚」、「超可以」這類的超台的用法，讓AI 很自然地表達出來，完全感受不到是在聽 AI 對話，非常有趣。
🟡超「台」的繁中內容
MixerBox因擁有台灣研發團隊，產品開發上特別接地氣，不管是最近超夯的「麥當勞獵人餐」話題，還是每到颱風天都會討論的「颱風假該不該上班」，AI GenPod 都能精準掌握在地文化和時事脈絡，用最貼地氣的方式，製作出最符合台灣人口味的對話內容。
🟡MixerBox AI GenPod操作3步驟
第1步驟：開啟MixerBox AI GenPod：
直接前往 mixerbox.ai/genpod，或在 App Store／Google Play 下載 MixerBox AI App，不需註冊就能開始免費使用。
第2步驟：輸入想了解的主題
在輸入框輸入感興趣的話題，像是颱風停班停課會不會扣薪水？
第3步驟：等待 AI 生成
AI 會自動將主題轉換成對話內容，通常需等待 2 分鐘左右，即可獲得1~2分鐘自然的對話式解說，也可以往下編輯文稿。產出後的內容可以複製連結傳送給朋友，也能直接分享到Threads上。