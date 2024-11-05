我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市北區中央市場在歷經長達兩年半的時間，250席攤鋪位已全數於今年10月前圓滿完成撤場，台中市政府經濟發展局表示，感謝250位攤商的理性配合及支持，也感謝北區市議員陳政顯、陳文政、陳俞融的居中協調與溝通，讓中央市場繳回率達到百分百，在平和的氛圍下，共同見證中央市場熄燈落幕。台中的中央市場建於1977年，是位於五權路及篤行路口的公有大型地下市場，曾為台中販售舶來品的主要場所。早期的商店街總是吸引了眾多人潮，「潮男潮女」喜愛前來發掘國外流行新事物，中央市場在台中曾經擁有舉足輕重的角色 。經發局指出，市府在撤場期間設立中央市場收回單一窗口，並逐一協助攤商辦理席次繳回，積極輔導攤商完成搬遷，並針對弱勢攤商提供個別協助與指引，如辦理社宅申辦、查詢租屋補貼及協助聯繫包租代管業者，確保所有攤商皆能順利完成搬遷，另經發局加速補助費的發放時程，藉此減輕攤商搬遷壓力，盼每一位攤商在政策轉換中感受到市府的關懷與支持。經發局表示，目前中央市場已全面封閉，並進行場域的安全管制措施。未來建物拆除後，該地將移交財政局，並依據都市計畫商業區及公園用地規劃開發，預計將建設商業設施及社會住宅，並提供公園、停車場等公共設施，於促進北區商業發展的同時，也為市民創造更完善的生活環境，未來經濟發展與社會福利推動雙軌並行，打造一個現代化、宜居的生活圈，讓北區城市面貌邁向新里程。