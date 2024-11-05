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米樂谷公益關懷協會是一個協助都會區單親、弱勢、功能缺損家庭的社福機構。米樂谷提供這樣的家庭孩子免費的課後陪伴、照顧與待用餐食。在壓力更大、工時更長、人際關係更為疏遠的都會區，單親家庭本身往往就是弱勢的體現。當家庭和工作兩頭燒，單親的家長得要獨立安置好孩子還得兼顧職場。常常面對的處境就是油盡燈枯，卻一籌莫展。而親職缺席的成長過程，孩子除了學業上得要依靠自己，孤獨與認同的焦慮也如影隨形。在原鄉，也許還有長輩的奧援，但遠水救不了近火。而不利的結構性因素，讓社會中不幸的人，更趨於不幸。世代尺度的階級問題也持續發酵。課後陪伴、照顧與待用餐食的服務，並不是去消磨幾個小時或是單純一頓飯。這樣的服務意味著緩解單親家庭的經濟負擔，不需要額外開支來安置孩子。孩子也可以在課業學習上得到指導，終結學習上的惡性循環。更重要的是在孩子最敏感、容易認同焦慮的階段，讓他們知道有人願意無條件地幫助他們而不需要追求偏差認同。米樂谷於創立之初就決定不要向受助家庭收取基本費用。寧願將款項的壓力留給自己，而換取最大程度地緩解弱勢家庭遭遇的困境。米樂谷期待社會大眾可以認識都會區兒少所面臨的問題，也能夠知道人口高度集中的都會區，還有那麼一群人急需社會各界的關懷。這些年來，我們總會在報章媒體上看到不良組織想要吸收家庭功能受損的孩子，誘使孩子走上歪路。或是因為經濟壓力巨大，家長再也撐不住而造成的社會悲劇。而社會理所應當要更好，而最佳的解方就是讓每一個孩子都有被愛、被陪伴與被照顧的權利。如果家庭有困難，米樂谷願意將社會中的善良力量集結起來，陪著孩子長大、顧好孩子溫飽、讓孩子有信心、也有能力。我們期待台灣有什麼樣的未來。我們就該養育出屬於那個未來的下一代。米樂谷呼籲社會大眾 一起注意為數眾多的都會區弱勢、貧窮、家庭功能受損的問題。每一個被接住的孩子，都是台 灣的未來奇蹟。米樂谷，就是取自英文的Miracle(奇蹟)。願未來的社會，遍佈點點的奇蹟之光。