蘇丹紅風波再起，台中市食品藥物安全處日前接獲台北市衛生局通報飛馬牌特調咖哩粉檢出「蘇丹色素一號」，銷售至台中市業者807盒，為守護校園食品安全，台中市政府今（5）日宣布校園午餐食材暫停使用咖哩粉（含咖哩塊）、辣椒粉等調味料至明年1月20日止，亦即這學期國中小營養午餐都吃不到咖哩飯了。
台中市食安處日前接獲台北市衛生局通報，「濟生股份有限公司」 飛馬牌特調咖哩粉檢出「蘇丹色素一號」，銷售至台中市業者807盒，其中庫存226盒下架停售，售出581盒（348.6公斤）也已全數下架回收，經確認未流入學校午餐。
食安處說明，台中市計有3家業者進貨，建峰食品有限公司750盒，已售出287盒給7家下游食品業者、243盒售給散客；山仟益有限公司進貨30盒，售給5家食品業者；茗泰食品實業有限公司27盒，21盒販售給散客。
教育局長蔣偉民表示，市府以最高規格看待學校午餐食安，禁用政策會持續到明年1月20日為止，市府衛生局已於「臺中市重大食安議題專區」公布使用不符合原料的下游業者名單、產品名稱及相關資訊，請各校檢視廚房與庫房內調味料，盤點清查不符合的產品品項，讓孩子吃得安心、吃得健康，也讓家長安心。市府會持續緊盯國內蘇丹紅流向及問題產品供應情況，層層把關，守護食安，絕不讓校園午餐的品質打折。
蔣偉民強調，市長盧秀燕極重視學生午餐，台中市學校午餐契約範本原就已明文規定，食用油等調味料具正字標記或 TQF 驗證標章，或須使用經檢驗合格或合法登記的工廠產品，不得使用包裝不完整及未經檢驗合格的雜牌食品。教育局持續與衛生局、農業局跨局處合作進行稽查，同時透過教育部校園食材登錄平台每日檢核，並要求各校落實食材驗收與管理，確保學生享用的午餐安全無虞。
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食安處說明，台中市計有3家業者進貨，建峰食品有限公司750盒，已售出287盒給7家下游食品業者、243盒售給散客；山仟益有限公司進貨30盒，售給5家食品業者；茗泰食品實業有限公司27盒，21盒販售給散客。
教育局長蔣偉民表示，市府以最高規格看待學校午餐食安，禁用政策會持續到明年1月20日為止，市府衛生局已於「臺中市重大食安議題專區」公布使用不符合原料的下游業者名單、產品名稱及相關資訊，請各校檢視廚房與庫房內調味料，盤點清查不符合的產品品項，讓孩子吃得安心、吃得健康，也讓家長安心。市府會持續緊盯國內蘇丹紅流向及問題產品供應情況，層層把關，守護食安，絕不讓校園午餐的品質打折。
蔣偉民強調，市長盧秀燕極重視學生午餐，台中市學校午餐契約範本原就已明文規定，食用油等調味料具正字標記或 TQF 驗證標章，或須使用經檢驗合格或合法登記的工廠產品，不得使用包裝不完整及未經檢驗合格的雜牌食品。教育局持續與衛生局、農業局跨局處合作進行稽查，同時透過教育部校園食材登錄平台每日檢核，並要求各校落實食材驗收與管理，確保學生享用的午餐安全無虞。