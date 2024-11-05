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18歲台美混血好手賀博（Robert Hinton）今天首度披上哈佛大學戰袍，迎來NCAA美國大學男籃首秀，在面對聖母學院（Marist College）攻下全場最高27分，率哈佛以76：66獲勝，也引起美國媒體的關注和稱讚。196公分高的賀博被美國媒體評為「四星級高中生」，高中時期早已和哈佛大學口頭談好加盟，成為林書豪學弟，今年更入圍「麥當勞高中全明星賽」，成為台灣籃壇第1人。今天迎來NCAA首秀，賀博全場12投9中，命中率高達75％，攻下全場最高27分、4籃板、1助攻、1抄截，僅有1次失誤，率哈佛以76：66獲勝。而賀博令人驚艷的表現引起美國大學籃球知名記者關注，《CBS Sports》記者Jon Rothstein在X（前身Twitter）上直呼，「立刻投資這潛力股吧！」賀博去年和哥哥賀丹一同返台加入中華隊參加瓊斯盃，賀丹就讀美國NCAA一級常春藤名校康乃爾大學，而母親為台灣人的「賀家兄弟」在16歲前都已取得台灣護照，依照國際籃球總會（FIBA）規定，之後代表台灣男籃出賽將不佔歸化名額。