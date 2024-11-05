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▲楳圖一雄9月3日才剛慶祝完88歲生日，怎料10月底就因胃癌病逝。（圖／X@umezz_mg）

▲楳圖一雄今年9至10月才在日本金澤21世紀美術館舉辦作品展。（圖／X@umezz_art）

日本人氣漫畫《漂流教室》的作家楳圖一雄（Kazuo Umezu，楳図 かずお）有「恐怖漫畫大師」的封號，今（5）日傳出他早在10月28日就因胃癌過世的消息，令粉絲震驚不捨。據了解，楳圖一雄9月3日才剛慶祝完88歲生日，怎料之後身體狀況急轉直下，住院仍不見好轉，最終在家人的陪伴下過世；出版社聲明回應，大師的喪禮已經低調完成：「我們希望他的信念能永遠留存在大家心中。」據日本媒體《讀賣新聞》報導，楳圖一雄因胃癌不治，在10月28日下午3點40分病逝，享壽88歲。目前僅有相關親友去參與了他的喪禮，之後預計會舉行類似告別式的緬懷聚會；楳圖一雄的成名作除了1975年由出版社「小學館」發行的恐怖漫畫《漂流教室》之外，還有《貓目小僧》、《靈蛇》等，都是科幻、驚悚題材。楳圖一雄2018年也曾以《我是莎士比亞》獲法國昂古萊姆國際漫畫節「遺產獎」，2019年還獲得日本文化廳長官表彰，2023年則榮獲第27屆手塚治虫文化獎特別獎。楳圖一雄標誌性的紅白條紋襯衫和開朗的個性讓他在日本電視圈也很受歡迎，多才多藝的他更發行過專輯，偶爾也會客串自己作品改編的電視劇，令粉絲印象深刻。出版社「小學館」今日也透過聲明回應楳圖一雄的死訊，強調大師在恐怖、搞笑類漫畫領域都留下了革命性的代表作，對於大師生前的作品，他們由衷感到欽佩和感謝，希望大師的信念能永遠留存在大家心中。