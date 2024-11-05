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立法院財政委員會昨天排審《財政收支劃分法》修正案，藍綠立委爆發激烈衝突，民進黨立委吳秉叡怒摔麥克風，還傷及同黨立委吳思瑤。對此，國民黨立委王鴻薇受訪時提及，應該慰問吳思瑤，吳秉叡已經是慣犯，動不動破壞公物。立法院財政委員會召委陳玉珍昨排審《財劃法》修正案，綠營以連番發言杯葛，傍晚陳玉珍突然喊休息，宣稱會要開到晚上12點，之後一直到晚間8點她才現身，眾綠委嚴正抗議，質疑陳玉珍未按議事程序宣布開會時間延長。當中藍綠委爆發嚴重肢體衝突，吳秉叡更走到主席台前，把陳玉珍的麥克風搶過來，用力摔到地上，甚至不小心打到吳思瑤的手。王鴻薇今天受訪時表示，應該慰問吳思瑤，吳秉叡已經是慣犯，動不動破壞公物。沒有人惹他，把麥克風摔爛在地上，吳秉叡有事嗎？破壞公物，民進黨暴力，隨意破壞，旁邊沒有國民黨立委，沒有人惹他，倒楣的是吳思瑤。至於政治工作者周軒轉發另一則影片，諷刺王鴻薇從「造謠薇」進化為「碰瓷薇」？王鴻薇表示，現場很多媒體，民進黨立委為了阻擋《財劃法》進行，做了暴力行為還限制人身自由，就是現行犯，對於綠營這樣說法還相信嗎？昨天綠委又是怎麼暴力，對議事人員推擠，搶東西？