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國民黨立委柯志恩今（5）日與高市議員許采蓁合掛首面競選看板，柯志恩表示，距離2026選舉還早，但是綠營已把她當頭號假想敵，她每天都被吊著打， 對於，高雄市長陳其邁認為「讓財政收支劃分法好好替高雄人講話，比競選看板重要」。柯志恩則回應說，民進黨要是有任何想法，都歡迎提出自己的版本，「提出版本非常重要」，大家來好好修法。柯志恩表示，財劃法非常重要，陳其邁是說要把財劃法修好，並不是說財劃法不能修。除了土地面積、人口數之外，還包括財政能力等數字，希望能化成比率，讓各縣市獲得更合理分配。柯志恩也指出，總統賴清德過去任立委、市長時都曾希重新討論財劃法，怎麼到了當總統的時候，就放棄這樣的想法。民進黨要是有任何想法，都歡迎提出自己的版本，「提出版本非常重要」，大家來好好修法。柯志恩也不認為要有百分之三的首都稅，會各自提出版本，也奉勸民進黨要提出自己版本，這樣才有討論空間，她與許采蓁及所有高雄市議員，一定站在高雄市民的角度去做。柯志恩也說，她每天都被吊著打，民進黨可能要思考每天把她放在烽火線上，是好是壞？不管如何，民進黨很會選舉，不管誰初選出線，對國民黨而言在這麼綠的地方選舉，都是一場苦戰，但她會直球對決，會跟所有議員站在一起，並在2026創造高雄不一樣的奇蹟。立委許智傑說，柯志恩在國民黨已定於一尊，掛上看板母雞帶小雞意味濃厚，相較於國民黨，民進黨目前還在兄弟登山各自努力的階段，相信未來整合後，民進黨會團結一心，一定可以延續議會過半，以及陳其邁市長五星級施政招牌。立委邱議瑩則表示，樂見大家一起為高雄投入心力。不過她認為，關心高雄的未來，重點不是掛看版，而是在審查財劃法跟高雄未來發展相關的關鍵時刻，柯志恩願不願意出來挺身為高雄說話。立委林岱樺則對於任何有意爭取市民支持的候選人都予以尊重，他認為看板只是初步印象，而自己的腳步是深入每一寸高雄土地與市民接觸。且林岱樺競選團隊正式啟動徵求看板，希望拓展與市民交流的通路。歡迎市民朋友提供適當的看板地點。前勞動部長許銘春則建議柯志恩與其大張旗鼓掛看板，不如多為高雄講話、多爭取預算，尤其最近在立院，國民黨版財劃法對高雄非常不公平，呼籲柯不要一心只想選舉，花錢為自己掛看板。