我是廣告 請繼續往下閱讀

台新育樂今（5）日正式宣布，臺北台新戰神與中鋒牧倫斯（Byron Mullens）達成共識，因整體表現不如預期，雙方即日起終止合約。本賽季兩場熱身賽牧倫斯貢獻場均15.5分、5.5籃板、1助攻，於例行賽僅出賽1場，繳出2分、4籃板，而後因感冒影響未能出賽，臺北台新戰神總教練許皓程表示：「感謝牧倫斯兩個月以來的付出，祝福他未來在球場上發展順利。」對於球隊開季後戰績不理想，連吞4敗的狀況下，台新育樂總經理林祐廷認為：「必須立即做出改變，定不辜負球迷期待。」目前也已鎖定新洋將人選，持續以補強禁區戰力為主要考量，團隊也將持續磨合出最佳的土洋勝利方程式。牧倫斯上賽季在P.League+新北國王隊效力，場上情緒失控，直接脫球衣離場，也遭到球隊火速解約。新賽季他重返台灣職籃加盟戰神隊，一度引起爭議。對於外界負面聲音牧倫斯表示會虛心接受，「我完全理解這些負面的看法，我很抱歉讓球迷失望，也讓新北國王的形象受損，我已經深切的省思。」他深知這不是一個容易被原諒的情況，「行動勝於言語，我會竭盡所能的向大家證明我已經改變，我會努力贏得球迷們對我的喜愛與支持。」