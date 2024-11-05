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投資人準備迎接重要的一周，包括美國人即將選出新總統，以及聯準會將宣布利率政策，拖累美股四大指數昨（4）日全數收黑，也因此拖累台北股市今（5）日開盤下跌95.28點、來到22870.11點，盤中最低一度來到23849.83點，不過在權王台積電以及機器人概念股的走高之下，拉抬指數點火翻紅，甚至站上23000點關卡，午盤上漲124.57點或0.54%，來到23089.96點。中小型股表現得比大盤強勁，同樣是開在盤下，不過立即翻紅，雖然盤中一度遇到亂流翻黑，不過午盤挺回盤上，上漲0.2點或0.08%，來到264.14點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：鴻準、陽明、萬海、緯創、聯電；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻準、聯鈞、緯創、鴻海。權值股走勢不一，權王台積電以1030元開出、下跌10元，不過隨後買單挹注下，成功翻紅，最高一度來到1055元、上漲15元，午盤則是上漲10元或0.96%，來到1050元；鴻海多空激戰，今日以212元開出、下跌2元，隨後跟著台積電一同走高，最高一度來到215.5元，不過午盤就回到平盤價214元；聯發科則是賣壓相對重，以1285元開出、下跌10元，最低一度來到1280元，雖然一度翻紅但也是曇花一現，午盤下跌10元或0.77%，來到1285元。今日跟著台積電一同領軍的就是機器人概念股，隨著AI發展，機器人議題受市場關注，輝達執行長黃仁勳也提出「AI本質便是機器人」，台積電法說會上也強調「AI需求是真的」，可見科技大佬接下來發展重心之一就是AI，因此今日機器人概念股挺身而出，慧友、東台、穎漢、羅昇亮燈漲停，菱光、全球傳動上漲逾8%，泓格漲逾6%，直得、所羅門、大銀微系統、新漢、大拓-KY上漲逾4%。