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國民黨立委欲修改公民投票法修正草案，恢復「公投綁大選」，中選會主委李進勇則呼籲，「人民不願意再看到一次2018年選務錯亂再次重演」。對此，媒體人黃暐瀚今（5）日表示，「不綁大選，公投就過不了」的說法他不認同，而既然決定要修法，就勇敢跟人民論述，爭取人民認同，修法結果的好與壞，全民都必須一起承擔。黃暐瀚在臉書表示，2018年「十大公投」造成選務混亂，邊開票邊投票、開票開到半夜等亂象，使得公投法在隔年（2019）修正，改成兩年一次的八月第四個星期六舉辦，與大選脫鉤。黃暐瀚認為，國民黨立委計畫重修公投法，將「公投綁大選」改回來，好處有二點，第一，提高投票率（有重要選舉）、第二，降低成本（選務複合舉辦），而中選會主委李進勇表示反對，理由是將會造成「選務混亂」。「民意會流動，修法想清楚！」黃暐瀚提到，如果確定要讓公投與大選同一天舉辦，複雜的選務，中選會得增加預算人力，解決這個問題；另外，大選是高度政治對立的對決（特別選總統），屆時公投議題將被稀釋，討論也可能不會那麼多，拿2018十大公投與2021四大公投相比就能明白。至於所謂「不綁大選，公投就過不了」的說法，黃暐瀚說，這點他不同意，現行公投門檻與進行方式，與罷免案一模一樣，都是「超過1/4、贊成多於反對」雙門檻。黃暐瀚說，2021四大公投全敗，是因為論述不夠，民意不足，與有沒有一起大選無關，「若真的不綁大選，公投就過不了，那罷免案有的過，有的不過，又是什麼理由？」因此結論就是，既然決定要修法，就勇敢跟人民論述，爭取人民認同，修法結果的好與壞，全民都必須一起承擔。