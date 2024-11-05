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▲密爾瓦基公鹿開季戰績不佳，暫居東區墊底，若情況持續惡化，當家球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo的離隊機率可能增加，引發熱議。（圖／美聯社／達志影像）

勇士可能找來字母哥助陣Curry？密爾瓦基公鹿開季戰績慘澹，總共7戰只拿下1勝，陣中主力球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo可能轉隊的傳言甚囂塵上，美國名記者Marc Stein就爆料指出，包含勇士、籃網、熱火和尼克等4支球隊，相當有可能出手爭奪字母哥公鹿開季的狀況只能用「慘」字來形容，目前戰績1勝6敗，位居東區爐主。。勇士本季開端頗為順利，雖然面對球隊強度不高，但仍拿下6勝1敗，暫居西區第2的位置，且主將Stephen Curry也從傷勢中復出，首場就繳出並列全場最高的24分。目前看來，新勇士陣型的團隊磨合相當不錯，日前的採訪中，塞爾提克傳奇Paul Pierce提到Stephen Curry是否會續留在勇士的話題，