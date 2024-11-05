勇士可能找來字母哥助陣Curry？密爾瓦基公鹿開季戰績慘澹，總共7戰只拿下1勝，陣中主力球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo可能轉隊的傳言甚囂塵上，美國名記者Marc Stein就爆料指出，包含勇士、籃網、熱火和尼克等4支球隊，相當有可能出手爭奪字母哥。雖然勇士球星Stephen Curry，開季因為扭傷缺席了3場比賽，但在今（5）日回歸，且球隊在前7戰拿下6勝，若以如此絕佳的狀態在迎來字母哥的加盟，重返西區爭冠行列並非不可能。
公鹿氣氛盪到谷底 字母哥出走意味濃
公鹿開季的狀況只能用「慘」字來形容，目前戰績1勝6敗，位居東區爐主。雪上加霜的是，今（5）日和克里夫蘭騎士的2連戰前，傳出字母哥因內收肌拉傷，因此缺席比賽，而面對開季火燙的騎士，團隊氣氛低迷又缺乏大將的公鹿，自然不是對手，吞下慘澹的6連敗。
就在這情況下，外界傳出字母哥有意出走的傳言，根據NBA名記者Marc Stein的消息指出，勇士、籃網、熱火和尼克是目前最有可能加入爭奪字母哥的球隊。勇士本季開端頗為順利，雖然面對球隊強度不高，但仍拿下6勝1敗，暫居西區第2的位置，且主將Stephen Curry也從傷勢中復出，首場就繳出並列全場最高的24分。
目前看來，新勇士陣型的團隊磨合相當不錯，除了Stephen Curry回歸外，休賽季補進的Buddy Hield，展現比預期更好的火力，而在外線火力回穩後，內線大將Draymond Green也更加能施展身手，倘若能迎來字母哥的加盟，戰力可能將更上一層樓。
日前的採訪中，塞爾提克傳奇Paul Pierce提到Stephen Curry是否會續留在勇士的話題，他就提出：「勇士若想重返爭冠行列，唯一的方法就是招攬字母哥入隊。」如今這番話有可能成真。
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公鹿開季的狀況只能用「慘」字來形容，目前戰績1勝6敗，位居東區爐主。雪上加霜的是，今（5）日和克里夫蘭騎士的2連戰前，傳出字母哥因內收肌拉傷，因此缺席比賽，而面對開季火燙的騎士，團隊氣氛低迷又缺乏大將的公鹿，自然不是對手，吞下慘澹的6連敗。
就在這情況下，外界傳出字母哥有意出走的傳言，根據NBA名記者Marc Stein的消息指出，勇士、籃網、熱火和尼克是目前最有可能加入爭奪字母哥的球隊。勇士本季開端頗為順利，雖然面對球隊強度不高，但仍拿下6勝1敗，暫居西區第2的位置，且主將Stephen Curry也從傷勢中復出，首場就繳出並列全場最高的24分。
目前看來，新勇士陣型的團隊磨合相當不錯，除了Stephen Curry回歸外，休賽季補進的Buddy Hield，展現比預期更好的火力，而在外線火力回穩後，內線大將Draymond Green也更加能施展身手，倘若能迎來字母哥的加盟，戰力可能將更上一層樓。
日前的採訪中，塞爾提克傳奇Paul Pierce提到Stephen Curry是否會續留在勇士的話題，他就提出：「勇士若想重返爭冠行列，唯一的方法就是招攬字母哥入隊。」如今這番話有可能成真。