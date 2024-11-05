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中信兄弟今年奪得隊史第10座總冠軍，董事長辜仲諒宣布總教練平野惠一將續任，而投手教練王建民合約到期，是否留任引外界關注。領隊劉志威表示，續約需考量王建民的個人意願，並將與平野惠一進一步討論教練團的整體安排。王建民與中信兄弟合約將在今年到期，是否續約為休賽季的一大焦點。對此，劉志威表示，他認為王建民會願意繼續留在兄弟，兄弟可以讓建仔繼續發揮所長，但一切都尊重王建民的個人意願。除了王建民之外，二軍教練團是否會有所變動，劉志威表示，將與總教練平野惠一進行討論，「我們會和平野教練進一步討論教練團的配置。」自2018年回到台灣後，王建民先後在富邦悍將和中信兄弟擔任客座投手教練，2021年正式成為兄弟的二軍投手教練，與投手群建立深厚默契。2023年球季中中信兄弟教練團異動，王建民接任一軍投手教練，負責投手調度，成為兄弟奪冠的重要推手。今年兄弟奪冠，投手教練王建民功不可沒，在投手調度和養成下足功夫，這也是他自從二軍升上一軍後首次在中職一軍執教的成果檢視，「這次冠軍經驗幫助很大，二軍是看不到一軍的調度，現在身處一軍，重要是讓這些年輕選手成長。」