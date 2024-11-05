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▲三星Galaxy Z Fold6（12GB+256GB）累積降價金額高達11,898元，足足掉了兩成。（圖／記者吳翊緁攝）

▲2024年十月手機降價榜出爐，realme 13 Pro+以18%的超高降幅奪冠，降價後萬元出頭即可買單。（圖／翻攝官網）

▲2024年傑昇通信門市10月手機降價榜。（圖／官方提供）

蘋果iPhone 16系列開賣一個多月，根據傑昇通信最新公布的10月降價手機排行發現，降價最多的前15名裡面有7個名次都是iPhone 16系列，其中iPhone 16 Plus 512 GB，以及iPhone 16 Pro Max 多款機型降幅都有超過2000元。而從總降金額最多的為三星摺疊機Galaxy Z Fold 6從開賣至今價差超過1萬1000元。隨著雙11購物節到來，搭配平台的優惠，或許還可以買到更便宜。傑昇通信公布最新公布的10月手機降價排行前15名，本月進榜單機降幅在3%~18%不等，整體總降幅範圍則在3%~24%之間。值得關注的是，開賣1個多月的iPhone 16系列霸榜七席，且出現破千元的降價。觀察蘋果新機自九月上市後，再掀果粉搶購熱潮，品牌銷量不僅倍數成長，更帶旺整體手機市場，隨著供應鏈逐漸穩定，旗艦機缺貨開始緩解，價格也一路下探。此外，蘋果iPhone 16系列不僅開賣當月就進熱銷榜，價格也出現明顯變動。十月降幅最為顯著的iPhone是iPhone 16 Plus（512GB）與iPhone 16 Pro Max（1TB），兩款機型單月就下調2,310元，對於想要入手大容量iPhone的果粉來說，無疑是個好消息，其餘榜上的iPhone 16系列平均也都有兩千元左右的價差，傑昇通信認為，今年iPhone大規模降價，主要是供應鏈的優化，使產能迅速補足，不過儘管降價，高儲存容量的的機型依舊供不應求。10月降價最多的是realme 13 Pro+，官方定價16,990元，單月降3,100元，可能和通路提前開跑的雙11暖身促銷有關，此外，硬體規格也是一大亮點，算是剛上市中階機型中最划算的一款。三星摺疊機也有多款價格下修，商務摺疊Galaxy Z Fold6（12GB/256GB）是十月降價榜上累積總降價金額高達11,898元的單機，足足掉了兩成；其次則是小摺疊機Galaxy Z Flip6（12GB/512GB）累積24%的總降幅。傑昇通信指出，隨著摺疊手機市場競爭日益激烈，設計規格改進和生產成本逐漸降低，加上Google、小米、vivo等品牌進場推新機，年末促銷及同儕效應排擠下，使得三星不得不降價維持市佔率，預估接下來在雙11折扣、感恩祭等優惠利多，三星摺疊機的價格有望更低。