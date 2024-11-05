陳耀訓蛋黃酥確定要漲價了！每次開賣不論是中秋節檔期、春節檔期，總是秒殺，幾分鐘內就被搶光的陳耀訓蛋黃酥，今(5)日公布將推出春節預購檔期，日期訂在11月19日12:30，並在臉書粉專「陳耀訓・麵包埠」公布5大相關事項，並提及此次售價為8入賣900元，每顆約112.5元，相較之前8入賣980元，每顆98元，等於每顆上漲了14.5元。
陳耀訓蛋黃酥「農曆新年」檔期的紅土蛋黃酥將開賣，並於臉書粉專「陳耀訓・麵包埠」表示產品略有更動，文中提到：「從2019年開賣紅土蛋黃酥至今，我們總是不斷地思考與微調：從風味、製程到包裝呈現，我們哪裡還可以做得更好？過往有不少消費者反應，對於人口少的家庭，10入蛋黃酥有點多，同時考量消費者仍有送禮的需求，我們決定將每盒10入調整為8入。價格為900元，亦是在原物料成本飛漲下須作的調整。」
此次2025農曆新年紅土蛋黃酥將於2024年11月19日，中午12:30開放預購。提貨日期為2024年12月1日～2025年1月27日（營業時間12:00-19:30），提貨地點一樣是要親自到店面「陳耀訓·麵包埠」（台北市松山區敦化北路244巷51號1樓。至於預購同樣是要從「拓元售票系統」（按此）。
臉書粉專並提到5大注意事項：
1.每人限購5盒。
2.未接受大宗訂單。
3.無宅配，需到店取貨。取貨日可取貨時段12:00-19:30。
4.一旦訂單成立，恕無法更改取貨日期，也不提供退訂。蛋黃酥因屬「散裝」食品，取貨後請勿轉售，也不提供退貨服務。
5.鑒於網路盛行，有許多來路不明的蛋黃酥在網站出售競標，但這些物品來源不明、真偽難辨，為確保權益，也請勿於非拓元售票系統購買。
另外，近日餐飲業漲價的還有台北文華東方酒店的半自助餐廳「文華Café」，明年2025年的1月4日將調漲餐費，週五～日推出的「週末午間鮮．吃．吧」，原本每人最低價位為2580元+10%，將漲至2680元+10%；而每人最高餐價3280元+10%，將漲至3380元+10%，意即每人都將多100元，漲幅約3.8%。是繼今年2024年調漲之後，又將再度更動餐價。
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此次2025農曆新年紅土蛋黃酥將於2024年11月19日，中午12:30開放預購。提貨日期為2024年12月1日～2025年1月27日（營業時間12:00-19:30），提貨地點一樣是要親自到店面「陳耀訓·麵包埠」（台北市松山區敦化北路244巷51號1樓。至於預購同樣是要從「拓元售票系統」（按此）。
臉書粉專並提到5大注意事項：
1.每人限購5盒。
2.未接受大宗訂單。
3.無宅配，需到店取貨。取貨日可取貨時段12:00-19:30。
4.一旦訂單成立，恕無法更改取貨日期，也不提供退訂。蛋黃酥因屬「散裝」食品，取貨後請勿轉售，也不提供退貨服務。
5.鑒於網路盛行，有許多來路不明的蛋黃酥在網站出售競標，但這些物品來源不明、真偽難辨，為確保權益，也請勿於非拓元售票系統購買。
另外，近日餐飲業漲價的還有台北文華東方酒店的半自助餐廳「文華Café」，明年2025年的1月4日將調漲餐費，週五～日推出的「週末午間鮮．吃．吧」，原本每人最低價位為2580元+10%，將漲至2680元+10%；而每人最高餐價3280元+10%，將漲至3380元+10%，意即每人都將多100元，漲幅約3.8%。是繼今年2024年調漲之後，又將再度更動餐價。