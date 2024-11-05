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美國總統選舉將登場，民主黨候選人現任副總統賀錦麗，與共和黨候選人前總統川普民調不相上下，最後誰將入主白宮難以預測。不過，全球貿易信用保險指標機構科法斯今（5）日表示，美總統大選結果將對貿易、稅收和利率產生重大影響，目前來看，美國經濟過熱的態勢很可能進一步加劇，尤其2位候選人主張的政策均涉及大規模公共支出，也引發對通膨和利率走勢的擔憂，進而迫使美國聯準會（Fed）上調利率。美國選民將在前任總統川普與現任副總統賀錦麗之間做出抉擇，最終結果將由幾個關鍵「搖擺州」決定，目前尚無明顯優勢方。除總統之爭外，國會控制權亦成焦點，共和黨僅需兩席即可重掌參議院，而民主黨須淨增4席方可奪回眾議院。最終可能兩黨共同控制國會，但單一政黨同時把控兩院及總統職位的3連勝格局亦未可知。不過，科法斯認為，若川普重返白宮，或將掀起近年來最劇烈的保護主義政策浪潮。這位共和黨候選人主張對中國進口商品徵收 60% 的關稅，對所有交易夥伴（無論是否為盟國）普遍實施10%-20%的進口關稅。此舉不僅將大幅增加美國企業與消費者的負擔，更會嚴重干擾全球價值鏈。相比較之下，賀錦麗傾向於採取更具策略性與審慎性的貿易政策，主要針對特定領域施加限制，尤其是對中國的貿易。然而，貿易緊張態勢預計仍將持續，特別是在科技與能源領域。此外，兩位候選人的財政主張大相徑庭。賀錦麗計畫提高企業和高收入群體稅率，同時為低收入家庭減免稅收。其施政重點在於加大綠色基建和社會專案投資，致力於縮小收入差距。 川普則著眼於延續並深化 2017 年的減稅政策，包括將企業稅率下調至 15%。其主張透過放鬆管制促進經濟增長，但這可能顯著擴大聯邦赤字，加劇經濟過熱風險。科法斯分析，2位美國候選人主張的政策均涉及大規模公共支出，引發對通膨和利率走勢的擔憂。在家庭消費保持強勁之際，赤字擴大或推高通膨水準，迫使美國聯準會緊縮貨幣政策，上調利率。儘管存在上述風險，科法斯預期，美元的全球儲備貨幣地位仍將保障美國在融資方面的優勢，只是若在川普第2任期內聯準會的獨立性受到挑戰，市場對美國貨幣政策的信心或將動搖，加劇全球經濟的不確定性。