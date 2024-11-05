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台中市交通局張姓處長被涉嫌長期性騷擾女下屬，熊抱、摳手心、摸手臂，至少5人受害。台中市長盧秀燕今出面滅火，張姓處長即日起停職接受調查。綠營諷刺4年前就有被害人反映、最後卻黯然離職，如今議員罵了才要處理，這就是媽媽市長的零容忍？或者事關盧秀燕的政治前途，才會明快處理？台中市多位民進黨市議員，昨聯合揭發台中市交通局張姓處長涉嫌對多位女員工性騷擾，台中市長盧秀燕今（5）日上午強調自己是六都唯一女市長，對性平更堅持、性騷絕對零容忍，即日起張姓處長必須停職接受調查，若調查屬實一定嚴懲、絕不寬貸。但綠營議員們對此嗤之以鼻，黃守達指出，E小姐早在9月初就提出性平申訴，10月已增加到5位被害人提出申訴，盧秀燕卻拖到11月被議員罵了，才說要將涉嫌性騷的處長停職，這就是媽媽市長的零容忍？更何況早在2021年就有被害人向交通局長葉昭甫反映被性騷擾，拖了4年問題還在擴大蔓延，這樣也算是六都唯一女性首長的最高標準嗎？黃守達質疑，盧市長說絕不寬貸一定嚴懲，如果只是記大過、調職，根本不算嚴懲。只要加害人繼續留在市政府，留在原單位的被害人仍會感到恐懼。他強調5位被害人都希望處長公開道歉。但目前為止加害人都沒任何回應。如果加害人始終不願面對，盧市長願不願意為市府的長期不作為向受害人們道歉？王立任則指出，昨天他要求張姓處長應該停職時，即使提出依據《臺中市政府交通局性騷擾防治措施、申訴及懲戒(處)要點》第7條第1項第4款規定，「機關首長或各級主管涉及性騷擾行為，且情節重大，於進行調查期間有先行停止或調整職務之必要時，得由市府或本局停止或調整其職務」，副市長黃國榮仍堅持要回去研究法條，才能依法處理。如今24小時內並無新增事證，盧秀燕為了護住自己以後的政治路，做出不一樣的決策，並非市府依照法規在行事，也不為撫慰受害者心靈，純粹以政治前途為出發點。黃國榮答詢時表示，交通局是該處的上級機關，這事件從9月6日發生後，原本由上級機關交通局處理，那些受害情節是他在昨天備詢時首度聽聞，原本打算回市府後就要邀請法制局、人事處跨局處討論，但市長盧秀燕先一步看到媒體報導，市長又是交通局的上級機關，於是邀集他和相關局處了解相關條文，明快的做出停職的決策。