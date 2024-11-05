我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小S（左）、蔡康永主持《康熙來了》長達12年。（圖／小S IG）

▲唐綺陽表示，小S私底下是非常安靜的人，跟鏡頭前狂放的形象判若兩人。（圖／記者吳翊緁攝）

小S（徐熙娣）、蔡康永主持的長青綜藝節目《康熙來了》在2016年停播，12年來帶給觀眾美好回憶，「康熙」兩人深厚的情誼也為人津津樂道，蔡康永近日上星座專家唐綺陽的節目宣傳新書，兩人聊到小S，唐綺陽表示，小S私下超級安靜，與鏡頭前完全是兩個人，老友蔡康永爆料很難把小S約出來，連自己都叫不動她。唐綺陽稱讚蔡康永情商很好，他謙虛說50歲才開始悟道、學習和改變，唐解釋是從《康熙來了》對照之下的感覺，蔡說其實小S情商很高，唐綺陽附和：「那只是她的螢幕形象，她私底下真的很安靜！」蔡康永接著表示：「除了安靜外，她有一些自己的原則是我很佩服的，我覺得情商最在乎的就是你有自己的原則就好了！」蔡康永透露，小S實際上很難約，因此每次向對方提出邀請，索性都會跟小S說：「妳如果不想來不必找理由，現在就說不要來！」，她就會回答：「那我不要去！」蔡康永說，小S任何一個局，甚至包括她自己的生日派對，她都會在時間快到的時候突然說「我胃痛」，想要缺席。不過唯一能管住小S的就是大S，蔡康永笑言，只要遇到類似情況，大S會直接命令妹妹「妳給我來」，小S就會打消原本的念頭，乖乖地赴會，而蔡康永自己就覺得叫不動她。