台鹽前董事長陳啟昱涉入光電弊案，又未出庭，遭到通緝。前立委邱毅說，為什麼陳啓昱可以順利跑掉，是誰掩護他逃走的？其實答案早已呼之欲出。陳啓昱表面上是新潮流菊系，擔任過高雄副市長，其實他在2019年已投靠前總統蔡英文，陳啓昱要逃絕對不難，即使在總統賴清德本命區的台南，蔡英文仍有半壁以上的江山。
邱毅說，陳啟昱2020年幫助蔡英文在黨內初選打敗賴清德，所以之後蔡英文論功行賞，安排陳啟昱到台鹽擔任董事長，大搞一本萬利的光電生意，所以要論賴清德黨內最恨的兩個人，北有鄭文燦，南就是陳啓昱。鄭文燦已經垮了，陳啓昱是除之後快的目標。最重要的是光電大餅的利益，肥水怎可流入外人田。南台灣熟悉政情的人，早知陳啓昱要出事，也早知他已準備逃亡。
邱毅說，放個陳啓昱出去，讓光電弊案的證據斷鏈，一堆人就可安全無虞，繼續的吃香喝辣，酒池肉林。陳啓昱逃去那？地方盛傳第一個地點是菲律賓。那邊已經有雲豹集團在搞光電，經濟部長還公開說要與菲律賓合作，買菲律賓光電，再用海底電纜送回台灣。陳啓昱到那裡，絕對有發揮空間。
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邱毅說，放個陳啓昱出去，讓光電弊案的證據斷鏈，一堆人就可安全無虞，繼續的吃香喝辣，酒池肉林。陳啓昱逃去那？地方盛傳第一個地點是菲律賓。那邊已經有雲豹集團在搞光電，經濟部長還公開說要與菲律賓合作，買菲律賓光電，再用海底電纜送回台灣。陳啓昱到那裡，絕對有發揮空間。