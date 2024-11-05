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▲開喜婆婆頭綁絲巾的接地氣造型，讓不少台灣人印象深刻。（圖／ks1111100 YouTube）

▲坎達兒珍娜（左）、Jennie（右）今夏都有嘗試過這種絲巾包頭的復古造型。（圖／kendalljenner、jennierubyjane IG）

韓國天團BIGBANG的隊長G-Dragon（權志龍，GD）睽違7年近日再度推出個人作品回歸，單曲〈Power〉一上架，洗腦旋律立刻登上各大音樂排行榜冠軍。不過這次GD回歸的造型似乎頗受爭議，昨（4）日他現身韓國仁川機場，身穿紅色格子花紋毛衣，更把絲巾綁在頭上，搭配五顏六色的指甲油，令部分粉絲不敢恭維；還有人開玩笑說GD根本在模仿「開喜婆婆」，笑稱：「這個時尚只有他可以撐的起來」。GD昨日現身仁川機場，要搭機前往香港看CHANEL時裝秀，他出發時的機場穿搭也掀起粉絲討論。只見GD被韓媒拍到從要價2百多萬的特斯拉皮卡（Cyber​​truck）下車，揹著彩繪過的黑色香奈兒菱格紋包包，瀟灑走進機場；仔細觀看GD穿搭，他頭戴印有Power字樣的帽子，外面還綁著花紋絲巾，搭配鮮紅色格子毛衣及淺藍色復古牛仔褲，色彩繽紛讓人耳目一新。不僅如此，GD還特地做了彩色美甲，加上橘黃色的墨鏡，再配上一雙經典小白鞋，整個人存在感十足，似乎除了GD，沒有別的男星有辦法駕馭這套穿搭。台灣網友看了也紛紛留言，「果然時尚完成度在於臉」、「真的太前衛，跟不上」、「GD還是讓人驚艷，連造型也是」。更有不少粉絲挖出台灣開喜烏龍茶廣告中的「開喜婆婆」，笑說GD頭綁絲巾的穿搭，根本是學開喜婆婆的，「我以為是開喜婆婆，原來是志龍婆婆」、「龍哥戴頭巾是時尚，我們戴只能當開喜婆婆，人家小香包塗鴉價值連城，我們塗馬上變廢包」、「開喜婆婆才是時尚尖端，不知道GD喜不喜歡喝烏龍茶」、「亞洲時尚潮男大神GD的最新造型，還是落後了開喜婆婆快30年」。開喜婆婆是開喜烏龍茶廣告中的靈魂人物，對7、8年級生來說想必不陌生。當初開喜婆婆在廣告中台味十足的唱跳，替廠商創造45億的商機，頭綁花絲巾更是開喜婆婆的招牌打扮。事實上，今年不少女明星穿搭也都有類似的LOOK出現，超模坎達兒珍娜（Kendall Jenner）、Blackpink的Jennie今夏都有重現過復古絲巾頭飾，這個造型就連上世紀40、50年代的好萊塢一線女星奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）、瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）都嘗試過，只能說GD的時尚品味相當敏銳又前衛。