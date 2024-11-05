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2024年世界棒球12強賽首度在大巨蛋舉辦，中華隊所在的B組預賽將於13日正式點燃戰火。台北市議會工務委員會今（5）日赴台北大巨蛋考察，因今日下雨關係，大巨蛋再度出現漏水的情況，對此台北市政府體育局表示，若確定漏水未改善，將依契約規定開罰，每天10萬，最高罰到300萬。對於大巨蛋的漏水問題，台北市體育局長王泓翔表示，遠雄公司曾承諾在10月底前完成改善，若確認漏水問題仍未解決，市府將依合約對遠雄開罰。根據合約規定，每次漏水罰款10萬元，累計最高罰款上限為300萬元。體育局強調，若在12強賽前發現漏水狀況持續，將依照契約開罰並回溯至11月1日起算。大巨蛋自啟用以來已發生多次漏水事件，僅11個月內便至少漏水16次。對此，體育局表示將嚴格要求遠雄公司儘速解決問題，並在世界12強賽前邀集台北市土木技師公會共同現勘，以確保比賽順利進行，提供球迷最好的觀賽體驗。