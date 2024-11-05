對於蟑螂的恐懼，對於許多人來說就像是烙印DNA當中的一部分，不過位處亞熱帶又潮濕的台灣，家中難免會出現這種可怕生物。近期就有民眾分享，自己家陽台突然遭到「近百隻蟑螂大軍」侵襲的過程，畫面曝光也引發一票網友忍不住尖叫。
❗❗以下有高清原圖慎入❗❗
今（5）日一位民眾在臉書「爆廢公社二館」分享，在上午老公突然打了電話，語氣驚恐地表示：「喂！家裡出事了！有幾百隻蟑螂！」當下原PO也充滿疑惑：「幾百隻？你是說幾隻吧？」
老公仍堅持喊，「不是！真的有幾百隻！我剛開始清貓砂的時候只看到一兩隻，結果越清越多，現在整個地上都是蟑螂，真的像世界末日！」不過原PO仍抱持懷疑，老公則要他自己回家看看實際情況。
結果一到家後，原PO前往陽台一看，發現真的有近百隻蟑螂的翻肚屍體，讓她忍不住拍下照片「這講出去都沒人信！」
貼文曝光後，立刻有內行人認為，這應該是附近有鄰居或是清潔隊再進行大消毒，導致蟑螂家族從水管等管路竄逃上樓，慘況可能不只原PO家中出現。
不少害怕蟑螂的網友也驚恐大喊，「每次路上消毒我都不敢出門，玻璃門全部關好關滿，才不會蟑螂跑進來」、「這個家從此沒有陽台了」、「這應該祖宗18代都死光了」、「趕快清除這些蟑螂遺體，不要讓家裡寵物碰到，不然會中毒」。
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今（5）日一位民眾在臉書「爆廢公社二館」分享，在上午老公突然打了電話，語氣驚恐地表示：「喂！家裡出事了！有幾百隻蟑螂！」當下原PO也充滿疑惑：「幾百隻？你是說幾隻吧？」
老公仍堅持喊，「不是！真的有幾百隻！我剛開始清貓砂的時候只看到一兩隻，結果越清越多，現在整個地上都是蟑螂，真的像世界末日！」不過原PO仍抱持懷疑，老公則要他自己回家看看實際情況。
結果一到家後，原PO前往陽台一看，發現真的有近百隻蟑螂的翻肚屍體，讓她忍不住拍下照片「這講出去都沒人信！」
貼文曝光後，立刻有內行人認為，這應該是附近有鄰居或是清潔隊再進行大消毒，導致蟑螂家族從水管等管路竄逃上樓，慘況可能不只原PO家中出現。
不少害怕蟑螂的網友也驚恐大喊，「每次路上消毒我都不敢出門，玻璃門全部關好關滿，才不會蟑螂跑進來」、「這個家從此沒有陽台了」、「這應該祖宗18代都死光了」、「趕快清除這些蟑螂遺體，不要讓家裡寵物碰到，不然會中毒」。