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▲兩隻倉鼠把跑步盒當成跑步機，在又滑又大片的薄紙板上拚命奔跑玩耍，一隻灰色倉鼠在旁邊默默吃東西欣賞夥伴表演，另一隻米白相間的倉鼠，則是到角落開啃「跑步機」，還有一隻被關在「跑步機」內部出不來。（圖／翻攝自X@MatsumotoH873）

倉鼠普遍喜歡在滾輪上跑步運動，日本就有一名飼主，直接將吃完的餅乾盒包裝，當成倉鼠們的「跑步機」，沒想到5隻鼠鼠也相當捧場，不只狂跑衝刺「腳腳快到消失」，還有覺得開啃「跑步機」的呆萌鼠，可愛畫面融化許多網友，紛紛笑喊：「全網最方便實用的跑步機，還備有雙鼠競速功能呢！」日本一名網友日前在推特上分享影片，只見影片中共有5隻倉鼠，中央則擺了一個空的餅乾盒，其中兩隻倉鼠把跑步盒當成跑步機，在又滑又大片的薄紙板上拚命奔跑玩耍，一度登頂還意猶未盡地再滑下來「重跑」。不只如此，畫面中每一隻倉鼠都有戲，一隻灰色倉鼠在旁邊默默吃東西欣賞夥伴表演，另一隻米白相間的倉鼠，則是到角落開啃「跑步機」，還有一隻被關在「跑步機」內部出不來，倉鼠們各忙各的模樣相當有趣。影片曝光後，網友們紛紛笑翻喊「全網最方便實用的跑步機，還備有雙鼠競速功能呢！已購買，已累鼠」、「真滑鼠」、「有人在吃運動器材啊」、「到底為什麼以前要花大錢買滾輪」、「好像挺好，用髒了直接掉又不用怕卡腳」。還有人補充，「我記得有人說過，他們其實是可以跑上去的，只是為了玩才跑在不上不下的地方，哈哈哈可愛」。