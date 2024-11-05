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▲▼林依晨（上圖）為戲露背，言承旭也有多幕裸身的畫面，兩人有不少親熱戲。（圖／時創影業提供）

▲林依晨（左）言承旭首度同台演繹婚姻關係，她認為展現角色脆弱比裸露身體更具挑戰性。（圖／時創影業提供）

▲▼言承旭為角色自律練身材，維持好體態。（圖／時創影業提供）

2024年TCCF創意內容大會今（5）日開展，時創影業發布今年各項目進度總成績，言承旭、林依晨主演的新劇《同棲散策》首度曝光片花，兩人睽違15年終於成功合作，林依晨有褪下洋裝、背部全裸的鏡頭，與言承旭有多場大尺度激情戲，令人相當期待正片。《同棲散策》由周子娛樂製作、甫以《有生之年》榮獲金鐘獎最佳導演的許肇任、林志儒執導，今天釋出前導預告，言承旭、林依晨15、16年前錯過首度合作的機會，《同棲散策》的劇本讓兩人排除萬難同台飆戲，本劇透過性張力探討婚姻與愛情的本質，兩位巨星在導演指導與團隊保護下，都卸下了心防與包袱，細膩中可見時光中對婚姻或者愛情的理解，展現真實卻脆弱的一面，整部劇後段內心掙扎十分衝突，可預見將成為言承旭、林依晨從影以來代表作之一。為完美塑造角色形象，言承旭特意做田野調查，拍攝期間也特別加強訓練，他說：「希望藉由外型塑造更直觀地呈現角色人物性格。」並特別感激林依晨，「因為依晨的投入和鬆弛感，我們會彼此從對方的表演中找到信念感，完成很多突破。」林依晨也坦言：「在戲劇裡願意展示角色的脆弱，是最難、最珍貴，但又最美麗的。這次有被Jerry（言承旭）、製作團隊保護的感覺，讓人很有安全感，自然也能有最好的發揮。」林依晨對於能與言承旭一起再現台劇，開心直呼：「跟Jerry相處，覺得他一直是個很真實、真摯的人，也感謝他願意全然信任我，讓我也願意把自己完整地交給他，在表演中一起共創火花！」言承旭分享，林依晨對表演的熱情影響自己很多，很期待看到作品成果，「這次不僅僅是觀眾第一次看到我們同台演出，也是我第一次看到，我也很期待！」另外，邱澤、陳意涵主演的輕科幻影集《永生密碼一九七》，張孝全、陳意涵主演的台灣首部青少年毒品影集《郵票與舒芙蕾》，以及金馬終身成就獎導演陳坤厚新作《青銅葵花》皆已殺青，進入後製階段。連奕琦導演的《我的女王大人》、莊絢維和陳冠仲導演的《模範快遞》、原著小說改編影集《乩童醫生》及蘇文聖導演的電影《今日有貓》等都進入開發衝刺期，不但劇種題材豐富多元，且緊扣「溫暖力量、平民英雄」核心，以正面視角表達對社會議題的觀察，同時展現對影視內容製作的高度熱情與堅強實力。旗艦型輕科幻影集《永生密碼一九七》由3位金獎導演馮凱、蔡岳勲、陳冠仲聯手執導打造，攜手黃金卡司邱澤、陳意涵強強聯手揭開科技陰謀，共解深海祕密。《永生密碼一九七》因大量的特效畫面直至近期才進入真正收工階段，展現時創影業挑戰影視硬實力的企圖心。金獎導演鄭芬芬新作《郵票與舒芙蕾》進入後製階段，透過校園毒品危害、揭露在隱「癮」作痛的人生中，毒和獨究竟哪個更讓人痛？此外，時創影業合作夥伴恩喬依影視出品的電影《青銅葵花》，由金馬60終身成就獎得主陳坤厚導演執導，美不勝收的畫面傳達了這個世界所需要的善良，殺青後即受海內外影展邀請，大師功力不減。