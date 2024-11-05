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▲台北捷運近日力推「破除捷運電扶梯潛規則」政策，加強宣導電扶梯兩側皆可站立。（圖／北捷提供）

「捷運電扶梯站一邊」是多數人對台北印象深刻的場景，台北捷運近日力推「破除捷運電扶梯潛規則」政策，，對此日本旅遊達人林氏璧也分享，日本電扶梯也有「留一邊讓人走」的潛規則，且因電扶梯意外送醫的個案不少，直言「長年約定俗成的習慣不是這麼容易改的。」近期台北捷運宣導電扶梯可以「兩側站立」，強調電扶梯請勿行走、不需要留一邊，政策一推出受到網友大讚，「這世界終於變成我要的樣子，趕時間的人麻煩自己提早出門」、「終於開始宣導成功了！都不知道是誰說只能站右邊的」，針對網友疑問，林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」寫道，，「但我必須要澄清，那不代表日本交通單位認為這樣是正確的。」日本消費者廳2015年曾公布一份數據，光是東京從2011年到2013年，就有3865人因為電扶梯意外而送醫，且多數是65歲以上高齡者，原因多半是時發生意外。台灣部分，林氏璧強調，日本許多交通單位近年都開始宣導「電扶梯兩側皆可站立，且不要在電扶梯上行走」，早在2018年就有相關新聞，不過「長年約定俗成的習慣不容易改」。林氏璧坦言，，JR東日本相關人員也承諾過，會持續呼籲宣導下去。東京「構造計畫研究所」曾以通勤尖峰為條件進行模擬，，意味著此外，有民眾質疑，電扶梯長期站在單側，是否會影響機械元件壽命，對此北捷在2017年公布，，若真的出現左右鏈條展延差異，也可透過張力器調整平均，但仍呼籲民眾「兩邊站立、確保安全。」