「捷運電扶梯站一邊」是多數人對台北印象深刻的場景，台北捷運近日力推「破除捷運電扶梯潛規則」政策，在尖峰時段的重要大站內，採用標示公告及廣播，加強宣導「手扶梯兩側都能站立」，對此日本旅遊達人林氏璧也分享，日本電扶梯也有「留一邊讓人走」的潛規則，且因電扶梯意外送醫的個案不少，直言「長年約定俗成的習慣不是這麼容易改的。」
近期台北捷運宣導電扶梯可以「兩側站立」，強調電扶梯請勿行走、不需要留一邊，政策一推出受到網友大讚，「這世界終於變成我要的樣子，趕時間的人麻煩自己提早出門」、「終於開始宣導成功了！都不知道是誰說只能站右邊的」，不過也有民眾疑惑「但日本也是這樣留一邊呀」、「這個習慣不是日本傳過來的嗎？」
電扶梯潛規則日本也很嚴重 每年都有意外送醫者
針對網友疑問，林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」寫道，台日兩邊都有這樣多年來形成的潛規則，應該留一邊讓趕時間的人走，「但我必須要澄清，那不代表日本交通單位認為這樣是正確的。」
日本消費者廳2015年曾公布一份數據，光是東京從2011年到2013年，就有3865人因為電扶梯意外而送醫，且多數是65歲以上高齡者，原因多半是在電扶梯上行走時發生意外。台灣部分，2022年捷運電扶梯受傷案件數一共有65件，創下近5年新高，截至2023年9月，手扶梯受傷事件也有41件。
林氏璧強調，日本許多交通單位近年都開始宣導「電扶梯兩側皆可站立，且不要在電扶梯上行走」，早在2018年就有相關新聞，不過「長年約定俗成的習慣不容易改」。林氏璧坦言，最近去日本，多半還是能看到，在關東電扶梯，人們會站左邊，在大阪會站右邊的現象，JR東日本相關人員也承諾過，會持續呼籲宣導下去。
東京「構造計畫研究所」曾以通勤尖峰為條件進行模擬，估算有450人從搭乘到離開長度20公尺手扶梯的花費時間，分成「分別站立兩側不動」以及「空出單側供人行走」兩組，結果前者的總移動時間是429秒，後者反而多了72秒的時間，意味著乘客堵塞在同側，反而會拉長整體蘇通時間。
此外，有民眾質疑，電扶梯長期站在單側，是否會影響機械元件壽命，對此北捷在2017年公布，20年來並未發現因旅客靠右站立造成電扶梯「單側踏階鏈條明顯展延」的情形，若真的出現左右鏈條展延差異，也可透過張力器調整平均，但仍呼籲民眾「兩邊站立、確保安全。」
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電扶梯潛規則日本也很嚴重 每年都有意外送醫者
針對網友疑問，林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」寫道，台日兩邊都有這樣多年來形成的潛規則，應該留一邊讓趕時間的人走，「但我必須要澄清，那不代表日本交通單位認為這樣是正確的。」
日本消費者廳2015年曾公布一份數據，光是東京從2011年到2013年，就有3865人因為電扶梯意外而送醫，且多數是65歲以上高齡者，原因多半是在電扶梯上行走時發生意外。台灣部分，2022年捷運電扶梯受傷案件數一共有65件，創下近5年新高，截至2023年9月，手扶梯受傷事件也有41件。
林氏璧強調，日本許多交通單位近年都開始宣導「電扶梯兩側皆可站立，且不要在電扶梯上行走」，早在2018年就有相關新聞，不過「長年約定俗成的習慣不容易改」。林氏璧坦言，最近去日本，多半還是能看到，在關東電扶梯，人們會站左邊，在大阪會站右邊的現象，JR東日本相關人員也承諾過，會持續呼籲宣導下去。
搭電扶梯真的不用趕 確保安全才是美德
東京「構造計畫研究所」曾以通勤尖峰為條件進行模擬，估算有450人從搭乘到離開長度20公尺手扶梯的花費時間，分成「分別站立兩側不動」以及「空出單側供人行走」兩組，結果前者的總移動時間是429秒，後者反而多了72秒的時間，意味著乘客堵塞在同側，反而會拉長整體蘇通時間。
此外，有民眾質疑，電扶梯長期站在單側，是否會影響機械元件壽命，對此北捷在2017年公布，20年來並未發現因旅客靠右站立造成電扶梯「單側踏階鏈條明顯展延」的情形，若真的出現左右鏈條展延差異，也可透過張力器調整平均，但仍呼籲民眾「兩邊站立、確保安全。」