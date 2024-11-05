我是廣告 請繼續往下閱讀

男子周俊男去年6月持槍到台北關渡鹹粥店，持槍對著潘姓老闆娘近距離開槍，潘姓闆娘當場中彈倒地，經送醫急救後仍宣告不治。周男犯案後雖然逃逸，仍然被警方循線逮，被警方移送地檢署偵辦。士林地院依殺人罪判處有期徒刑15年、非法持有非制式槍枝判處有期徒刑6年，併科罰金10萬，判處周男應執行有期徒刑20年。案經上訴，台灣高等法院今（5）日駁回，維持一審。可上訴。這起案件發生在去年6月10日，案發的關渡鹹粥在當地頗負盛名，據了解，潘姓老闆娘是越南籍外配，嫁來台灣18年，和丈夫育有2子，犯案的周姓男子平時以打零工維生，曾有一段婚姻，有竊盜、詐欺、毒品等刑案紀錄。案發當天，潘姓老闆娘獨自看顧鹹粥店，周男騎機車到場，掏槍朝她開1槍後逃逸，過程僅約20秒。潘女左胸中彈，當場失去呼吸心跳，送醫不治。周姓男子犯案後，展開逃亡，他先到社子島棄置機車，徒步到三重公園丟棄槍彈後，換乘計程車逃亡，最後還是被警方逮捕。周姓男子落網後向警方坦承，是因為「為情所困」才痛下殺機，他說潘姓老闆娘要他「長期作戰，不能破壞她家庭到」，且須1個月內戒檳榔、不說髒話、改掉壞脾氣等。但潘姓老闆娘始終沒有給確切交往時間，周姓男子才會胡思亂想，一時衝動開槍殺人。一審法官認為，周男犯後即逃離現場，被緝獲後也不交代槍彈真實來源，也未與被害家屬達成和解或獲得原諒，審酌周因情感糾紛即無視國家重刑禁令殺人，不宜輕縱，判他20年徒刑並併科10萬元罰金。但周男不服判決提起上訴，檢方也認為判決太輕，也提上訴，高院今日作出判決。判決書指出，一審分別量處有期徒刑6 年併科罰金10 萬元，以及有期徒刑15 年，就有期徒刑定應執行刑20 年，已就相關量刑因子詳為審酌，並無違法或不當。且周男未透露槍彈來源，犯罪動機是出於追求被害人未能如意，引發被害人負面回應，並為預謀犯案，犯行使被害人家屬傷痛難以彌補回復，迄今仍未能彌補被害人家屬或取得原諒等一切情狀，而判處前述刑罰並定應執行刑，均無違誤或不當。檢察官上訴認原審量刑過輕，被告上訴主張量刑過重，均無理由，故駁回上訴。