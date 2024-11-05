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▲密爾瓦基公鹿開季戰績不佳，暫居東區墊底，若情況持續惡化，當家球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo的離隊機率可能增加，引發熱議。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃密爾瓦基公鹿今（5）日前進客場踢館克里夫蘭騎士，當家球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo因內收肌拉傷關係，缺席本場比賽，最終公鹿則以114：116不敵對手，吞下本季第6敗，目前戰績1勝6敗相當慘澹，也獨居東區爐主位置。而近期關於字母哥的交易傳聞則是甚囂塵上根據美國知名記者Marc Stein稍早爆料指出，，後續也要端看公鹿隊往後的表現如何，以及想要交易的球隊能夠拿得出怎樣的籌碼，也會是導致交易是否成功的關鍵。美國籃球媒體《NBACentral》稍早則發文指出，如果公鹿真的決定要將字母哥交易出去的話，，賠率從熱火隊（1.50）開始，後續依序是籃網（2.10）、火箭（4.00）馬刺（6.00）、灰熊（6.00）等球隊。而為何「南灘軍團」邁阿密熱火，會被認為是最有意出手爭奪字母哥的球隊呢？原因顯然很簡單，熱火隊目前在一哥「士官長」Jimmy Butler、主戰中鋒Bam Adebayo、射手「英雄哥」Tyler Herro為主體的陣容之下，況且，熱火隊不可能總是期待著，士官長能夠年年季後賽都上演驚奇表現，因此如今必須要趁著Butler尚未開始退化的情況之下，找來更多明星等級的球員。，不過若熱火想得到他，預計公鹿勢必會想要換到Bam Adebayo，後續也要端看雙方是否真的會針對交易進行實質討論，以及Pat Riley願意端出怎樣的菜色了。