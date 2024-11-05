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投資人準備迎接重要的一周，包括美國人即將選出新總統，以及聯準會將宣布利率政策，拖累美股四大指數昨（4）日全數收黑，也因此拖累台北股市今（5）日開盤下跌95.28點、來到22870.11點，盤中最低一度來到23849.83點，不過在權王台積電以及機器人概念股的走高之下，拉抬指數點火翻紅，甚至站上23000點關卡，尾盤漲點持續擴大，上沖下洗328.97點，終場上漲141.4點或0.62%，收在23106.79點，日K連3紅，成功站上月線關卡，10日線得而復失，成交量為3284.78億元。大盤開低走高，不過中小型股卻走勢跌宕，尾盤櫃買指數賣壓加重，終場下跌0.2點或0.08%，收在263.74點，日K連2黑，5日線得而復失，成交量為874.37億元。今日個股成交量排行榜前五名為：鴻準、英業達、陽明、聯電、萬海；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻準、聯鈞、鴻海、緯創。權值股走勢不一，權王台積電以1030元開出、下跌10元，不過隨後買單挹注下，成功翻紅，最高一度來到1055元、上漲15元，終場上漲10元或0.96%，收在1050元，日K連3紅，領先大盤站上10日線以及月線，貢獻大盤指數上漲81點；鴻海多空激戰，今日以212元開出、下跌2元，隨後跟著台積電一同走高，最高一度來到215.5元，終場則是收在平盤價214元，日K連4紅；聯發科則是賣壓相對重，以1285元開出、下跌10元，最低一度來到1280元，雖然一度翻紅但也是曇花一現，終場下跌5元或0.39%，日K連3紅，跌破月線。今日跟著台積電一同領軍的就是機器人概念股，隨著AI發展，機器人議題受市場關注，輝達執行長黃仁勳也提出「AI本質便是機器人」，台積電法說會上也強調「AI需求是真的」，可見科技大佬接下來發展重心之一就是AI，因此今日機器人概念股挺身而出，慧友、東台、穎漢、羅昇亮燈漲停，菱光、全球傳動上漲逾6%，大銀微系統漲逾5%，所羅門、輔信、泓格、上銀漲逾4%，新漢、高僑、直得、微星漲逾3%。此外，今日走勢最強勁的則是航運類股，類股指數漲逾2.3%。主要是因為業界大佬看旺海運後市，長榮海運總經理吳光輝及陽明海運業務長李明輝昨日都指出，就今年市場平均貨運價格分析，2025年美國線及歐洲線長約價格一定會比2024年好，明年合約價漲定了。因此推動中櫃來到漲停價36.3元，萬海漲逾5%，陽明、長榮漲逾3%，益航漲逾2%。