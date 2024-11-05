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明年台北大巨蛋中職檔期原先僅剩20場，引發聯盟、球團抗議。在與遠雄公司協調後，確認明年大巨蛋檔期增至29場。台北市體育局昨（4）日和遠雄開會協商後確認，2025雙北世界壯年運動會的部分場次將釋出供中職使用，明年台北大巨蛋中職例行賽賽程將提升至35場。原本遠雄僅釋出20場次供明年中職例行賽使用，檔期場次近乎「腰斬」，各6支球團難以接受。經雙方多次會議後，遠雄重新調整出3週共9場次，並確保明星賽、季後賽、總冠軍賽（台灣大賽）的日程安排，從原先20場次提升至29場次。台北市體育局4日晚間則宣布，將2025雙北世界壯年運動會預匡檔期中撥出2週、共6場次供中職使用，以滿足球迷的期待。台北市體育局長王泓翔表示：「經團隊盤點後，壯運檔期已經精簡並釋出6場次供中職例行賽使用。」體育局長王泓翔重申，「大巨蛋作為體育場館，應該以運動賽事為優先，尤其是棒球賽事，我們也特別要求遠雄在未來應建立更透明公開的場地檔期申請制度。」同時，力求讓明年的棒球賽事場次能達到40場以上。