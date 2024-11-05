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▲「初陣對抗賽」將在2025年作為第三個國際賽事全新登場。（圖／LoL Esports）

▲未來英雄聯盟比賽將採取全局BP的賽制，將大大影響戰局與登場英雄的多變性。（圖／LOL Esports Flickr）

▲S15賽季的五大賽區分別為：LPL、LCK、LEC、LTA、LCP。（圖／LoL Esports）

2024《英雄聯盟》世界大賽S14決賽已經於11月2日結束，由Faker率領的T1締造二連霸新王朝，以相同陣容奪下第五冠。不過明（2025）年的英雄聯盟國際賽與各地區聯賽也將迎來重大變革，就是將全面引入「全局BP」概念，還有全新的國際賽「初陣對抗賽」登場，MSI季中邀請賽以及S15總決賽的舉辦地點也都確定了。LoL Esports將在2025年舉辦一個全新的全球賽事：初陣對抗賽。「初陣對抗賽」的目標是刺激賽區競爭並測試創新玩法。我們將邀請世界各地的隊伍在賽季初展開對抗，為接下來的賽季內容定下基調。本賽事將於2025年3月10日到16日在韓國首爾的LoL Park舉行，於第一季賽結束後進行。備受期待的「無懼選角」（全局BP）即將在第一季賽於所有地區推出，並將在「初陣對抗賽」中成為矚目焦點。大膽的全新賽制將挑戰各隊的策略極限，為每一場系列賽增添了複雜性。選用某位英雄後，兩隊在該系列賽的剩餘場次均無法使用該英雄。這代表每一局將增加10名額外的「無懼禁用」英雄。選用／禁用階段標準的10個禁用名額仍保持不變。因此，每個選擇都至關重要，即使到了第五局也無法重複選角。此賽制鼓勵隊伍端出大膽的策略，也能迫使隊伍迅速適應不斷變化的英雄池，讓比賽變得更加緊張、更難預測。準備迎接《英雄聯盟》電競中最刺激和最變化多端的賽事體驗吧！明年六月底開始，隨著第二季賽結束後，MSI季中邀請賽將前進加拿大，將邀請的10支參賽隊伍！在經歷了長時間的《英雄聯盟》電競賽事停擺後，我們非常高興能將國際賽事帶回給加拿大的粉絲。2025世界大賽將在中國舉行。在倫敦精彩的總決賽落幕後，很高興能正式傳遞火炬，揭曉2025《英雄聯盟》世界大賽總決賽的舉辦地：成都！在2024成都MSI期間，當地的氛圍與熱情的粉絲都令我們印象深刻，我們迫不及待想回到成都，再次舉辦一場令人難忘的賽事。過去一週，各地區英雄聯盟聯賽都分享了下賽季的賽制更新，這些調整體現了Riot對《英雄聯盟》電競生態系永續發展的承諾，保持競爭力、永續性並帶給各位粉絲緊張刺激的精彩時刻。此外，《英雄聯盟》太平洋職業聯賽（LCP）和美洲職業聯賽（LTA）的創立——現在，這兩個聯賽的全新名稱與全新形象都已經正式亮相！這兩個聯賽的成立，象徵我們在強化區域競爭與培養跨區競爭中邁出的重要一步。我們非常開心能迎接LCP和LTA加入2025賽季。我們深信這些更新不僅能推動未來的永續發展，也將帶來更多的刺激對決與難忘賽事。S15賽季的五大賽區分別為：LPL（中國）、LCK（韓國）、LEC（歐洲）、LTA（大美洲，LCS、LLA、CBLoL）、LCP（PCS、VCS、LJL、LCO）。