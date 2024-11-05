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慘！公鹿一哥「字母哥」Giannis Antetokounmpo今因傷缺席與騎士之戰，儘管明星後衛Damian Lillard狂轟36分，仍救不了公鹿苦吞6連敗，只能苦當東區爐主，而公鹿戰績持續低迷，字母哥被放進傷兵名單後，讓外界不禁聯想是否為離隊倒數？字母哥開季6戰繳出場均31分12.3籃板6.3助攻的好表現，無奈獨木難支，公鹿開季只拿到1勝，在東區吊車尾，被爆恐喊「賣我」，《CBS Sports》記者Bill Reiter披露，若密爾瓦基的狀況持續惡化，字母哥很可能會考慮離隊，其他美媒還更近一步分析誰是字母哥下家。更雪上加霜地是，字母哥今天因右內收肌酸痛缺陣，讓外界聯想是否為了轉隊而休兵，先前「大鬍子」James Harden就曾在籃網生涯末期頻繁缺陣，讓外界懷疑是裝病逼籃網交易。不過和前者不同的是，對於出走傳聞，字母哥本人並未表態。今天賽前公鹿教頭Doc Rivers則解釋道，字母哥是在週六（當地時間）出現痠痛情況，當得知消息後就認為今天讓字母哥休息是正確的決定，並表示他知道字母哥討厭錯過任何比賽。公鹿下一戰將是週五（台灣時間）要對上爵士，字母哥是否會上場仍是未知數。回顧2021年公鹿拿下總冠軍，除了字母哥個人的宰制力外，團隊攻守均衡更是關鍵，但在上賽季送走Jrue Holiday後，公鹿防守效率下滑，本季開局還少了第三得分點Khris Middleton，板凳未能適時補上火力，讓字母哥和Lillard也相當頭痛，只能隔空喊話隊友，「整個球隊都必須團結起來。」才有辦法克服難關。面對外界流言蜚語，公鹿今天差點就能止敗，下半場擺脫最多落後達19分的窘境，第三節打出31：16攻勢，尤其Lillard前三節就轟下31分，無奈第四節發生關鍵回場違例，倒數10秒上籃還被蓋火鍋，無緣逆轉，以2分之差苦吞6連敗。