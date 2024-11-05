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立法院財政委員會昨日審查《財劃法》，召委陳玉珍於傍晚重返議場並宣布休息，引發民進黨立委不滿爆發衝突，過程中綠委吳秉叡搶走陳玉珍前方麥克風怒摔在地。對此吳秉叡今（5）日表示，混亂過程難免有所衝突，自己因衝突過程所生損害絕對會負起責任，但更要奉勸國民黨負起立委責任，好好審查，不要再用偷襲、黑箱的方式通過損國害民的法案。藍綠昨日於財政委員會爆發衝突，過程中吳秉叡怒摔陳玉珍麥克風，對此吳秉叡表示，國民黨偷襲欲通過高達數千億的《財劃法》，但《財劃法》版本眾多、意見分歧更涉及區域均衡、國家發展，國民黨不只沒說清楚多劃到地方的錢該怎麼用，各縣市的水平分配更是有問題。吳秉叡舉例，台北市竟在毫無理由情況下可直接獨自享有總額3%的預算，對新北市及其他城市顯然極不公平，難道新北市府沒有意見嗎？為什麼國民黨和市府可以直接犧牲新北人民的權益？吳秉叡表示，國民黨昨晚竟然不願審慎並詳加討論，意圖以偷襲方式審議，甚至連宣讀條文時是那個版本也沒好好講清楚，如此不公平、不透明的黑箱審查，自己身為立委必須為國家財政、地方發展與民主程序站出來捍衛。對於昨晚衝突，吳秉叡表指出，混亂過程難免有所衝突，自己因衝突過程所生損害絕對會負起責任，但更要奉勸國民黨負起立委責任，好好進行審查，不要再用偷襲、黑箱的方式通過損國害民的法案。