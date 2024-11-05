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台中市議會今(5) 日進行交通地政業務質詢，市議員張玉嬿、謝志忠、王立任、黃守達質詢指出，中市府推動智慧號誌系統多年，1億8千萬經費建置113處智慧號誌，全在原市區，原縣區0建置，批評交通局任憑台74線大屯區匝道交通嚴重壅塞無解，要求將太平、大里匝道周邊道路納入四年智慧號誌建置計畫，減少車輛停等紅燈次數。張玉嬿表示，交通局2017年開始推動國1暨台74匝道協控計畫，導入智慧化動態號誌系統，分析路口車流狀況，即時調整紅綠燈時制，讓車流量較大方向獲得較多綠燈時間，提升行車效率，經費共1億8千多萬元，建置113處。她質疑，智慧號誌建置7年，地點全在原市區，原縣區0建置，交通局2025-2028年智慧路網建置計畫，也都規劃在小台中，台74太平到大里匝道周邊道雖是市府認定的易壅塞路段，卻未列入該計畫，交通局任憑嚴重壅塞無解。張玉嬿批評，台74匝道臨近太平新光地區6個里，這幾年增加50棟大樓以上，上班時間平面道路大塞特塞，匝道上不去、下不來，但智慧號誌建置到太原匝道周邊路口就喊停，沒有銜接到太平區，原縣區太平大里不是二等市民，地方民意非常不滿。議員要求，太平區中山匝道周邊路口也要智慧號誌改善塞車，明年應該納入2025-2028年智慧路網建置計畫，同時原縣區各國道、台74匝道也應一併檢討，以減少車輛停等紅燈次數，提升行車效率。另外，張玉嬿指出，太平新光地區匝道的平面道路應該建置資訊可變標誌，提供即時路況資訊給用路人分流，而且該區到最近的捷運站四維國小、松竹站僅二線公車，要求增開直達公車到捷運站、中科和后科，讓市民多多利用公共運輸。交通局說，市府持續改善高快速公路交流道周邊，以及台中市主要道路交通情形，交通局已於國1大雅、台中、南屯交流道周邊及中清路、台灣大道、五權西路、環中路、環中東路等主要道路導入智慧化動態號誌系統，提升幹道行車效率及減少行車時間，至113年年底，全市智慧號誌路口預計將達119處，市府也持續積極向中央提案爭取經費，建構台中市智慧路網。交通局將再檢討太平區重要道路車流續進狀況，檢討調整號誌時制，提升車流續進效率，並於適當地點建置資訊可變標誌，以引導用路人行駛替代道路。